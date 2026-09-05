هيثم حسن يترقب مواصلة التألق مع سيلتيك أمام سانت ميرين

يحل سيلتيك، الذي يضم المصري هيثم حسن، ضيفًا على سانت ميرين في العاشرة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الاسكتلندي، في مواجهة تجمع بين صاحبي المركزين الأول والثاني.

ويقدم سيلتيك بداية مثالية للموسم، بعدما حصد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية، ليتصدر جدول الترتيب، بينما يحتل سانت ميرين المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

وتتجه الأنظار إلى هيثم حسن، الذي بدأ في الحصول على مساحة أكبر للمشاركة مع الفريق، بعدما ظهر أساسيًا للمباراة الثانية على التوالي أمام أبردين، وساهم في الفوز بثلاثية نظيفة.

وقدم اللاعب المصري أداءً لافتًا خلال المباراة، وصنع الهدف الثاني الذي سجله بنجامين نيجرين، فيما أحرز كاميلو دوران وهيونج يانج الهدفين الآخرين.

ويأمل هيثم حسن في استثمار فرص المشاركة التي يحصل عليها لمواصلة إثبات نفسه مع سيلتيك، خاصة بعد الإشادة التي حظي بها من جانب الصحافة الاسكتلندية عقب ظهوره بمستوى مميز في المباريات الأخيرة.