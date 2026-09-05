محمد عبد المنعم يقود طموحات نيس أمام لومان في الدوري الفرنسي

يستضيف نيس نظيره لومان في التاسعة إلا الربع مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، في مباراة يسعى خلالها الفريق لاستعادة توازنه وتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم.

وتشهد المواجهة حضور المصري محمد عبد المنعم، مدافع نيس ومنتخب مصر، الذي عاد مؤخرًا للمشاركة مع الفريق بعد غياب طويل بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وشارك عبد المنعم أساسيًا في مواجهة باريس إف سي بالجولة الماضية، والتي انتهت بخسارة نيس بثلاثة أهداف دون رد، ليواصل اللاعب العمل على استعادة جاهزيته البدنية والفنية تدريجيًا.

ويحتل نيس المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد نقطة واحدة، فيما يملك لومان العدد ذاته من النقاط لكنه يتقدم إلى المركز الثالث عشر بفضل فارق الأهداف.

ويتطلع نيس إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج من المباراة بالنقاط الثلاث، بينما يأمل عبد المنعم في مواصلة المشاركة والاقتراب خطوة جديدة من استعادة مستواه الكامل بعد العودة من الإصابة.