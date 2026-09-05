مصطفى محمد يبدأ تحديًا جديدًا مع كونيا سبور أمام إيرزوروم

يترقب مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، تسجيل ظهوره الأول بقميص كونيا سبور عندما يحل فريقه ضيفًا على إيرزوروم سبور، في الخامسة مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة من الدوري التركي.

ويبحث كونيا سبور عن تصحيح مساره سريعًا، بعدما خسر مبارياته الثلاث الأولى في المسابقة، ليحتل المركز الأخير دون نقاط، بينما يأتي إيرزوروم سبور في المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة.

وتأتي المباراة كأولى خطوات مصطفى محمد مع فريقه الجديد، بعدما أعلن كونيا سبور التعاقد مع مهاجم نانت، ليعود اللاعب إلى الدوري التركي مجددًا بعد تجربة امتدت 4 سنوات في الملاعب الفرنسية.

ويأمل المهاجم المصري في أن تمنحه التجربة الجديدة فرصة لاستعادة مكانته والعودة للمشاركة بصورة منتظمة، بعدما تراجع حضوره مع نانت خلال الفترة الماضية.

ويطمح مصطفى محمد كذلك إلى استعادة حسه التهديفي، في ظل أهمية الحصول على بداية قوية مع كونيا سبور، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة لمنتخب مصر.