سياحة النواب: تشديد الرقابة على إعلانات الحج والعمرة بمواقع التواصل ضرورة لحماية المواطنين من عمليات النصب

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أهمية تشديد المتابعة والرقابة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة خلال موسمي الحج والعمرة، لمواجهة الإعلانات المضللة التي تستهدف المواطنين الراغبين في أداء المناسك.

وحذرت سحر طلعت في تصريحاتها اليوم، من أن انتشار الإعلانات الوهمية والعروض غير الحقيقية على مواقع التواصل، يتسبب في تعرض عدد كبير من المواطنين للنصب والاحتيال، وفقدانهم مبالغ مالية كبيرة، إلى جانب تعرضهم لمخاطر السفر عبر شركات غير مرخصة لا تلتزم بالضوابط والقوانين المنظمة.

وأشارت سحر طلعت مصطفى، إلى أن لجنة السياحة طالبت مراراً بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار، ووزارة الداخلية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لضبط الصفحات والكيانات الوهمية التي تروج لبرامج حج وعمرة مخالفة.

تغليظ العقوبات على المخالفين

وطالبت النائبة بتغليظ العقوبات على المخالفين والمتاجرين بأحلام المواطنين، مشددة على ضرورة وضع آليات سريعة لرصد وحذف الإعلانات المضللة فور ظهورها، وإلزام المنصات الرقمية بالتعاون مع الجهات الرسمية في الإبلاغ عن أي مخالفات.

وأكدت سحر طلعت مصطفى، أن حماية المعتمرين والحجاج تبدأ من التوعية، داعية المواطنين إلى عدم التعامل إلا مع الشركات السياحية المرخصة والمعلنة عبر بوابة العمرة المصرية، والتأكد من البرامج من خلال القنوات الرسمية لوزارة السياحة.

وشددت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، على أن أمن وسلامة المواطن المصري أولوية، مؤكدة أن اللجنة ستواصل متابعة هذا الملف عن قرب.