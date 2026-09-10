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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: «العلمين للطيران» يعكس قدرة مصر على تنظيم الفعاليات الدولية

النائب أحمد عبد المجيد
النائب أحمد عبد المجيد
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن الإسكندرية، أن استضافة مصر للنسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء تمثل خطوة مهمة في ترسيخ حضور الدولة على الساحة الدولية، وتعكس ما تمتلكه من مقومات تؤهلها لاستضافة كبرى الفعاليات المتخصصة التي تجمع نخبة من الشركات والمؤسسات العالمية في مجالات الطيران والفضاء والتكنولوجيا.

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وقال عبد المجيد في تصريح صحفي له اليوم إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض يبعث برسالة واضحة حول اهتمام الدولة بتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة، والاستفادة من التطورات المتسارعة في الصناعات الجوية والفضائية والتكنولوجية، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات لا تقتصر أهميتها على استعراض أحدث المعدات والتقنيات، وإنما تمثل فرصة حقيقية لبناء علاقات اقتصادية وصناعية جديدة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحضور الدولي المتنوع في المعرض يوفر منصة مهمة أمام الشركات المصرية للتعرف على أحدث الاتجاهات العالمية، والتواصل مع الشركات المتخصصة، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار، بما يدعم جهود الدولة لزيادة التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

قطاع الطيران والفضاء

وأضاف احمد عبد المجيد أن قطاع الطيران والفضاء يرتبط بعدد كبير من الصناعات والخدمات المساندة، وهو ما يجعل التوسع في هذا المجال فرصة لخلق استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل متخصصة، فضلًا عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودمجها تدريجيًا في سلاسل التوريد العالمية.

وشدد نائب الإسكندرية على ضرورة تعظيم الاستفادة من مخرجات المعرض من خلال تحويل اللقاءات والمباحثات إلى اتفاقيات ومشروعات قابلة للتنفيذ، مع استمرار تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المتخصص لإعداد كوادر مصرية قادرة على العمل في الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

وأكد أن نجاح معرض العلمين يمثل إضافة جديدة إلى قدرة مصر على تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للتعاون والاستثمار في قطاعات المستقبل.

معرض الطيران المعرض الدولي للطيران البرلمان النواب مجلس النواب

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وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

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