مشاركة بارزة لوكالة الفضاء المصرية.. فعاليات متنوعة في معرض العلمين للطيران والفضاء

قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من العلمين، إن فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 تشهد اليوم عددًا من الفعاليات والجولات المهمة، إلى جانب مناقشة ملفات وموضوعات متعددة تتعلق بقطاعي الطيران والفضاء.

وأوضح الغنام، خلال مداخلة مع الإعلامية سوزان شرارة، على قناة إكسترا نيوز، أن قائد القوات الجوية المصرية يجري حاليًا جولة داخل أجنحة المعرض، معتبرًا أن هذه الجولة تحمل رسائل مهمة، من بينها تقدير ومتابعة المشاركين في فعاليات المعرض، إلى جانب الاتفاقيات التي جرى توقيعها بين عدد كبير من الشركاء المشاركين.

وأضاف أن الاتفاقيات شملت جهات حكومية مصرية، وشركات من القطاع الخاص المصري، إلى جانب مؤسسات دولية عاملة في قطاع الطيران، سواء في مجال الطيران العسكري أو المدني.

وأشار إلى أن جناح وكالة الفضاء المصرية يُعد من أبرز الأجنحة المشاركة في المعرض، باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية المهمة في مجالي العلم والمعرفة، والتي شهد دورها توسعًا خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن جناح الوكالة شهد على مدار الأيام الثلاثة الماضية إقبالًا كبيرًا من الباحثين والشباب، للتعرف على أحدث ما تقدمه الوكالة من مشروعات وتقنيات، إلى جانب الاطلاع على البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطتها.

وأكد أن مشاركة وكالة الفضاء المصرية حظيت باهتمام كبير من الباحثين والعاملين في قطاع الطيران والفضاء من مختلف دول العالم، الذين شاركوا في فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.