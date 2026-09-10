برلماني: قمة العلمين تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان وقبرص

أكد النائب الدكتور إبراهيم عيسى، عضو مجلس الشيوخ، أن القمة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين، مع الرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، في إطار آلية التعاون الثلاثي الدورية بين مصر واليونان وقبرص، تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الدول الثلاث، والحرص المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقال عيسى إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة عبّرت بوضوح عن رؤية مصر تجاه بناء شراكات إقليمية قوية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتستهدف تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة شرق المتوسط، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتحولات متسارعة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن استمرار آلية التعاون الثلاثي يؤكد نجاحها في التحول إلى نموذج مهم للتعاون الإقليمي، خاصة في الملفات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والربط الكهربائي والنقل والتجارة والسياحة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام شعوب الدول الثلاث للاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة.

وأشار عيسى إلى أن أهمية القمة تتضاعف في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، مؤكدًا أن التنسيق بين القاهرة وأثينا ونيقوسيا يمثل ركيزة مهمة لدعم الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، وتعزيز الحوار والتعاون باعتبارهما السبيل الأمثل لمواجهة الأزمات والتحديات المشتركة.

وأكد أن السياسة الخارجية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في بناء شبكة متوازنة من الشراكات الإقليمية والدولية، تقوم على حماية المصالح الوطنية وتعزيز مكانة مصر ودورها المحوري في المنطقة.

وشدّد النائب إبراهيم عيسى على أن قمة العلمين تبعث برسالة واضحة بأن مصر واليونان وقبرص تمتلك إرادة سياسية حقيقية للانتقال بالتعاون الثلاثي إلى مستويات أكثر تقدمًا، وتحويل التفاهم السياسي إلى مشروعات وشراكات تنموية واقتصادية تحقق مصالح الدول الثلاث وشعوبها.