برلماني: دعوة الرئيس السيسي لدعم المسار الليبي-الليبي تعزز فرص إنهاء الانقسام

أكد النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أهمية تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة المصرية اليونانية القبرصية، بشأن ضرورة دعم مسار ليبي-ليبي يفضي إلى إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن الموقف المصري يعكس حرصا ثابتا على دعم استقرار ليبيا والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها.

وأضاف أن تأكيد الرئيس السيسي أهمية إتاحة المجال أمام الليبيين لتحديد مستقبل بلادهم بأنفسهم يمثل ركيزة أساسية لأي جهود جادة لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا، موضحا أن الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة يمثل الطريق الأكثر قدرة على إنتاج مؤسسات شرعية ومستقرة تحظى بقبول الشعب الليبي.

وأشار إلى أن دعم المسار الليبي-الليبي ينسجم مع ثوابت السياسة المصرية تجاه الأشقاء في ليبيا، وفي مقدمتها رفض التدخلات الخارجية، والحفاظ على وحدة الدولة الليبية ومؤسساتها، ودعم الحلول السياسية التي تحقق تطلعات الشعب الليبي.

وأوضح النائب محمد سليم، أن استقرار ليبيا يمثل أهمية كبيرة لمصر وللقارة الأفريقية ومنطقة البحر المتوسط، في ظل ما تتمتع به ليبيا من موقع استراتيجي وثروات وإمكانات يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية إذا توافرت البيئة السياسية والأمنية المستقرة.

وقال أن إجراء الانتخابات الليبية في أقرب فرصة ممكنة، وفق إطار قانوني وتوافق وطني، من شأنه أن يمثل نقطة تحول مهمة نحو إنهاء الانقسام السياسي وتعزيز الاستقرار، مشددا على استمرار دعم مصر لكل الجهود التي تستهدف تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.