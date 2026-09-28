سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل وانتصار يحتفلون بانطلاق تصوير مسلسل إعلام وراثة

احتفل أبطال مسلسل إعلام وراثة بانطلاق تصوير العمل، بحضور الفنانة سهر الصايغ، والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة انتصار، إلى جانب عدد من صناع المسلسل، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وينتمي مسلسل إعلام وراثة إلى نوعية الأعمال الاجتماعية، حيث يتناول عددًا من القضايا والعلاقات الإنسانية في إطار درامي، مع تسليط الضوء على مجموعة من المواقف والتحديات التي تواجه الشخصيات خلال الأحداث.

مسلسل إعلام وراثة

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق، حيث تتصاعد الأحداث والمواقف بين الشخصيات، بما يضفي على العمل طابعًا دراميًا مشوقًا، ويكشف العديد من المفاجآت.

ويشارك في بطولة مسلسل إعلام وراثة كل من سهر الصايغ، وعمرو عبد الجليل، وانتصار، وإسلام جمال، وأحمد فهيم، والعمل من تأليف كريم سرور وإخراج أحمد عبده، وإنتاج محمد عطية الديب، وشركة دكان للإنتاج والتوزيع السينمائي.