تقليل الاغتراب والتحويل بين كليات جامعة الأزهر 2026.. الرابط وموعد التقديم

أعلنت جامعة الأزهر إتاحة التقديم الإلكتروني على خدمات تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات للطلاب والطالبات الجدد للعام الجامعي 2026-2027، وذلك في إطار تنظيم إجراءات التحويل وتيسير حصول الطلاب على فرص الدراسة بالكليات المناسبة لهم، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها الجامعة.

موعد تقديم طلبات تقليل الاغتراب والتحويل بجامعة الأزهر

ووافق الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، على بدء استقبال طلبات تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات إلكترونيًا، بما يتيح للطلاب والطالبات تقديم طلباتهم بسهولة خلال الفترة الزمنية المحددة.

وأوضح الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن استقبال طلبات تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات بدأ من اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، ويستمر حتى يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وذلك عبر المنظومة الإلكترونية المخصصة للتقديم.

رابط تقليل الاغتراب جامعة الأزهر 2026

يمكن للطلاب والطالبات الراغبين في تقديم طلب تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر 2026 الدخول إلى المنظومة الإلكترونية المخصصة للتقديم من خلال الرابط التالي:

https://azu.edu.eg/AzMigration2026

رابط التحويل بين كليات جامعة الأزهر 2026

كما أتاحت الجامعة إمكانية تقديم طلبات التحويل بين الكليات إلكترونيًا، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://azu.edu.eg/stdconv2026

تعليمات مهمة للطلاب بشأن تقليل الاغتراب والتحويل

وناشدت جامعة الأزهر الطلاب والطالبات الراغبين في الاستفادة من خدمات تقليل الاغتراب أو التحويل بين الكليات، ضرورة سرعة التقديم خلال الفترة المحددة، والالتزام بالمواعيد التي أعلنتها الجامعة، حتى لا يفوتهم موعد التسجيل.

وأكدت جامعة الأزهر، أهمية استكمال إجراءات التحويل في المواعيد المقررة، بما يساعد الطلاب على الانتظام في الدراسة وحضور المحاضرات بالكليات التي يتم التحويل إليها.

خطوات التقديم على تقليل الاغتراب والتحويل بجامعة الأزهر

ويتعين على الطلاب الراغبين في تقليل الاغتراب أو التحويل بين الكليات الدخول إلى الرابط الإلكتروني المخصص للخدمة، ثم استكمال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب خلال المدة الزمنية التي حددتها الجامعة.

وتأتي إتاحة التقديم الإلكتروني في إطار جهود جامعة الأزهر لتنظيم إجراءات تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات وتيسير الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلاب والطالبات الجدد.