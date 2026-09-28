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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عياني.. ساندي تطرح فيديو كليب لأحدث أغانيها

ساندي
ساندي
سعيد فراج

طرحت المطربة ساندي أحدث أغانيها "عياني" على طريقة الفيديو كليب وهي الأغنية الأولى من الميني ألبوم التي أعلنت عنه مؤخرا وهي من كلماتها ومن ألحان وتوزيع ومكس وماستر أحمد ضياء. 

ونشرت ساندي عبر خاصية الستوري فيديو عفوي يجمعها بابنها "راين" وهي تستعد لإطلاق الفيديو كليب الذي صُور بستديوهات بلاك هول للمنتج المنفذ مصطفى شعبان وأخرجه مصطفى قدري ، وتألقت ساندي خلال الفيديو كليب بأكثر من لوك لكن جذب جمهورها اللوك الملائكي الذي ظهرت به في الكليب بفستان أبيض وسط الورود. 

كلمات الأغنية : 

وفيها ايه ..

لما القرار في مرة يكون علشاني

بس انت أناني هقولك ايه                        

هسحب نفسي مش هبقى

علي اللي اذاني

لو كان ف مكاني 

كان يعمل ايه؟؟

أنا قلبي ليه كالعاده 

بيحب ليه بزياده

وفي عنده ليه بيتمادى

بينسى ليه حصل فيه ايه    

ليه هخاف عليه

وهو يعني بيعمل ايه 

أنا اللي كنت زمان بداويه

وهو جه في حياتي عياني

مش هستناه يروح

يشوف بقي ايه اللي وراه

ضيعت سنة من عمري معاه 

ومش هضيع وقت أنا تاني            

وفيها ايه

ما أسيبه شويه يعاني

ما أنا كنت بعاني

نسي ولا ايه

هلحق نفسي و ارجع لحياتي من تاني 

وده كان نساني

أنا بعمل ايه

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