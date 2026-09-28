محمود صديق: جامعة الأزهر حريصة على مد جسور التعاون مع المؤسسات العلمية والثقافية

استقبل الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، نجلاء سيف الشامسي، رئيس مؤسسة البحث العلمي للاستثمار، وأحمد الليثي، المسئول الإعلامي للمشروع الوطني للقراءة؛ وذلك لبحث أطر التعاون المشترك بين الجانبين.

وتناول اللقاء سُبل وضع أطر للتعاون بين جامعة الأزهر ومؤسسة البحث العلمي في مجالات: القراءة والثقافة والبحث العلمي وآليات بناء الوعي لدى الشباب، والإفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين، إلى جانب بحث عدد من التصورات والأفكار الإبداعية بين المؤسستين.

بناء الإنسان

وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، أن بناء الإنسان يمثل محورًا أساسيًّا في رسالة المؤسسات العلمية والثقافية، وأن دعم الشباب بالعلم والمعرفة والثقافة يسهم في تكوين شخصية متوازنة وقادرة على الإسهام في نهضة مجتمعاتها، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر بما تمتلكه من تاريخ علمي وحضاري ممتد، حريصة على مد جسور التعاون مع المؤسسات العلمية والثقافية.

تاريخ الأزهر الشريف

واستعرض رئيس جامعة الأزهر خلال اللقاء جانبًا من تاريخ الأزهر الشريف وجامعته العريقة، ومسيرة عدد من أعلام الأزهر ورموزه، ودور المؤسسة الأزهرية في نشر العلم والمعرفة وخدمة المجتمعات، مؤكدًا أن هذا الإرث العلمي والحضاري يمثل رصيدًا ممتدًا يمكن البناء عليه في دعم مجالات التعاون المعاصر.

ومن جانبها، أعربت نجلاء سيف الشامسي، رئيس مؤسسة البحث العلمي للاستثمار، عن تقديرها لجامعة الأزهر، مشيدة بما شهدته من حفاوة الاستقبال وما تضمنه اللقاء من تعريف بتاريخ الأزهر الشريف وجامعته ورموزه العلمية، بما يعكس عمق المكانة التي يحظى بها الأزهر على امتداد العالم العربي والإسلامي.

وأشارت الشامسي إلى أن القراءة والثقافة والبحث العلمي تمثل روافد أساسية في بناء الإنسان وتنمية وعي الشباب، موضحة أن تعزيز التعاون العلمي بين المؤسسات يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة أمام الأجيال، ويسهم في تنمية قدراتهم المعرفية والفكرية، خاصة أن الشباب يمثلون القوة الحقيقية ومستقبل المجتمعات العربية.

وأعربت الشامسي عن تطلعها إلى أن تسهم اللقاءات المشتركة بين جامعة الأزهر ومؤسسة البحث العلمي في بلورة مشروعات وبرامج نوعية تخدم أهداف الجانبين، وتدعم نشر المعرفة وتعزيز ثقافة القراءة والبحث، والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة.

حضر اللقاء نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب الدكتور سيد بكري، والدكتور عبده إبراهيم مدير المشروعات التربوية بالمشروع الوطني للقراءة وعميد كلية اللغة العربية بالقاهرة الأسبق.