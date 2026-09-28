قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن: محمد صلاح من أهم لاعبي العالم.. وفضلنا إراحته في لقاء جنوب السودان
سماع الشهود يؤجل محاكمة 213 متهما بقضية خلية النزهة لـ 15 ديسمبر
الأرصاد : غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
لأول مرة.. الرئيس السيسي يحضر منتدى مصر للتعدين 2026
بسبب معاكسة سيدة.. القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بأسلحة بيضاء بالقليوبية
دلياني: الأقصى ورقة انتخابية في يد اليمين الإسرائيلي
الأرجنتين تعلن مواعيد مبارياتها الودية ولقاء وداع ميسي
رئيس وزراء بريطانيا يترأس اجتماع «كوبرا» لبحث الحادث الأمني قرب قاعدة فيرفورد
نائب بالكونغو: منتدى مصر للتعدين يسهم في دعم التكامل الإفريقي
«البترول»: خطة لمسح مصر جويًا وإعداد خريطة شاملة للخامات والمعادن
وزير المالية: توفير تمويلات إنمائية مبتكرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية يدعم خفض تكلفة التمويل
أكسيوس: ترامب يعرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل تقدم في الملف النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

محمود صديق: جامعة الأزهر حريصة على مد جسور التعاون مع المؤسسات العلمية والثقافية

الدكتور محمود صديق
الدكتور محمود صديق
محمد صبري عبد الرحيم

استقبل الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، نجلاء سيف الشامسي، رئيس مؤسسة البحث العلمي للاستثمار، وأحمد الليثي، المسئول الإعلامي للمشروع الوطني للقراءة؛ وذلك لبحث أطر التعاون المشترك بين الجانبين.

وتناول اللقاء سُبل وضع أطر للتعاون بين جامعة الأزهر  ومؤسسة البحث العلمي في مجالات: القراءة والثقافة والبحث العلمي وآليات بناء الوعي لدى الشباب، والإفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين، إلى جانب بحث عدد من التصورات والأفكار الإبداعية بين المؤسستين.

 بناء الإنسان

وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، أن بناء الإنسان يمثل محورًا أساسيًّا في رسالة المؤسسات العلمية والثقافية، وأن دعم الشباب بالعلم والمعرفة والثقافة يسهم في تكوين شخصية متوازنة وقادرة على الإسهام في نهضة مجتمعاتها، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر بما تمتلكه من تاريخ علمي وحضاري ممتد، حريصة على مد جسور التعاون مع المؤسسات العلمية والثقافية.

 تاريخ الأزهر الشريف

واستعرض رئيس جامعة الأزهر خلال اللقاء جانبًا من تاريخ الأزهر الشريف وجامعته العريقة، ومسيرة عدد من أعلام الأزهر ورموزه، ودور المؤسسة الأزهرية في نشر العلم والمعرفة وخدمة المجتمعات، مؤكدًا أن هذا الإرث العلمي والحضاري يمثل رصيدًا ممتدًا يمكن البناء عليه في دعم مجالات التعاون المعاصر.

ومن جانبها، أعربت نجلاء سيف الشامسي، رئيس مؤسسة البحث العلمي للاستثمار، عن تقديرها لجامعة الأزهر، مشيدة بما شهدته من حفاوة الاستقبال وما تضمنه اللقاء من تعريف بتاريخ الأزهر الشريف وجامعته ورموزه العلمية، بما يعكس عمق المكانة التي يحظى بها الأزهر على امتداد العالم العربي والإسلامي.

وأشارت الشامسي إلى أن القراءة والثقافة والبحث العلمي تمثل روافد أساسية في بناء الإنسان وتنمية وعي الشباب، موضحة أن تعزيز التعاون العلمي بين المؤسسات يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة أمام الأجيال، ويسهم في تنمية قدراتهم المعرفية والفكرية، خاصة أن الشباب يمثلون القوة الحقيقية ومستقبل المجتمعات العربية.

وأعربت الشامسي عن تطلعها إلى أن تسهم اللقاءات المشتركة بين جامعة الأزهر ومؤسسة البحث العلمي في بلورة مشروعات وبرامج نوعية تخدم أهداف الجانبين، وتدعم نشر المعرفة وتعزيز ثقافة القراءة والبحث، والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة.

حضر اللقاء نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب الدكتور سيد بكري، والدكتور عبده إبراهيم مدير المشروعات التربوية بالمشروع الوطني للقراءة وعميد كلية اللغة العربية بالقاهرة الأسبق.

محمود صديق مؤسسة البحث العلمي رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

حسام حسن مع محمد الشناوي

من كلمة عن الشناوي إلى تحرك الخطيب.. ماذا يحدث بين الأهلي وحسام حسن؟

حبس

قبل تطبيقه بأيام.. شروط العمل العام كبديل للحبس في قانون الإجراءات الجنائية

إدريسا تيام

ليس إدريسا تيام.. الأهلي يكشف مركز الصفقة الأجنبية المنتظرة في يناير .. تفاصيل مهمة

تراجع مفاجئ وكبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

تراجع 150 جنيها في الجرام.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 28 سبتمبر

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تنزل.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في المحطات

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة: مصر تسستقبل 20 مليون سائح هذا العام

نقابة الصحفيين

فتح باب الاشتراك من جديد في الفريق المسرحي لأبناء الصحفيين

وزير التعليم العالي

بحوث الإلكترونيات يشارك في ملتقى الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي

بالصور

مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت

مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت
مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت
مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مضبوط

طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط
طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط
طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد