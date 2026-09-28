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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«المحافظين» يطرح خطة للنهوض بالسياحة.. إعادة هيكلة القطاع وتطوير البنية التحتية وتسويق المقاصد المصرية

المجلس التنفيذي بحزب المحافظين
المجلس التنفيذي بحزب المحافظين
معتز الخصوصي

نظم المجلس التنفيذي بحزب المحافظين، اليوم الأحد، جلسة حوارية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، لمناقشة واقع قطاع السياحة في مصر، والتحديات التي تواجه العاملين به، إلى جانب فرص تطوير القطاع وتعظيم مساهمته الاقتصادية والاجتماعية.

وقال محمد الأمين، رئيس المجلس التنفيذي بحزب المحافظين، إن النهوض بصناعة السياحة يتطلب إعادة هيكلة شاملة لإدارتها، من خلال مجلس أعلى للسياحة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، على أن يضم المجلس وزارات السياحة والآثار والطيران والنقل الجوي، وفقًا للوثيقة المقترحة بينهم، إلى جانب ضم هيئات تنشيط السياحة وتنمية السياحة والهيئات الإقليمية في هيئة واحدة تابعة للمجلس الأعلى للسياحة ولها فروع في مختلف المحافظات.

تطوير البنية التحتية واستغلال المقومات الرياضية والأثرية

وأوضح أن المجلس الأعلى للسياحة يقوم بعرض خطة استراتيجية وخطط مرحلية على البرلمان لإقرارها، مع تقديم تقرير نصف سنوي عن التنفيذ على البرلمان، بما يضمن وجود رؤية واضحة ومتابعة مستمرة لخطط تطوير القطاع.

وأشار محمد الأمين إلى ضرورة البدء بأنواع السياحة غير المكلفة للدولة، مع جذب خطوط الطيران وشركات الطيران منخفضة التكلفة للتوقف في المطارات والموانئ المصرية، وإعداد برامج سياحية للزوار لتشجيعهم على الدخول والإنفاق، إلى جانب استغلال الإمكانات الموجودة للسياحة الرياضية وسياحة المسابقات والمؤتمرات والدراسة.

وشدد على أهمية وضع خطة لإدراج المواقع الأثرية المصرية على قائمة اليونسكو، التي لا تضم سوى 7 مواقع مصرية، بالتوازي مع زيادة عدد ومساحات المحميات الطبيعية، والاهتمام بالمجمعات الطبية ومراكز الغوص والتخييم والاستشفاء بنظام BOT.

وأضاف أن تطوير السياحة يحتاج كذلك إلى خطة تثقيفية دائمة تتبناها منظومتا التعليم والإعلام لزرع ثقافة السياحة وأهميتها في وجدان كل مواطن، مع تغليظ العقوبة على تهديد السياحة والسائح.

وفيما يتعلق بالتسويق، دعا رئيس المجلس التنفيذي بحزب المحافظين إلى وضع خطة واضحة للتسويق تشمل التركيز على الدول القريبة، مع فتح أسواق جديدة وإقامة مسابقات للابتكار تماثل مسابقات الابتكار الدائمة من وحي الحضارات المصرية، والترويج لها في شكل دعاية، خاصة إلكترونيًا وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال أفلام روائية ورسوم متحركة تستخدم في كل أنواع السياحة لمصر.

وأكد أهمية وضع خطة لتطوير البنية التحتية الفندقية، بالمعدل المستهدف 20 ألف غرفة فندقية لكل مليون سائح، إلى جانب تطوير الطرق والاستراحات ودورات المياه والخدمات الأساسية في كل الأنحاء، وتشجيع الاستثمار بمنح محفزات.

كما اقترح رسم خريطة سياحية زمنية تتضمن أحداثًا مهمة في كل يوم من السنة من الحضارات المختلفة، وإقامة احتفالات ومهرجانات للتذكير بها والترويج لتلك الأحداث.

وأشار محمد الأمين إلى ضرورة بحث تغيير نظام تأمين السائح الذي يأتي إلى مصر، باستثناء السائح الذي يأتي بغرض الاستقرار، بما يسهم في تطوير منظومة التعامل مع الزائرين.

وشدد محمد الأمين على ضرورة وضع خطة متكاملة للنهوض بالسياحة العلاجية والبيئية، من خلال تطوير المستشفيات والمراكز الطبية المؤهلة لاستقبال السائحين، وربطها ببرامج سياحية وخدمات متكاملة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة البيئية، مع تطوير المحميات الطبيعية والمناطق الصحراوية والساحلية بما يحافظ على طبيعتها ويتيح استغلالها سياحيًا بصورة مستدامة.

واختتم رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين مقترحاته بالتأكيد على أهمية العمل على حصر آثار مصر بالخارج ودراسة طرق الاستفادة منها أو استعادتها، بما يعزز الاستفادة من التراث المصري في دعم قطاع السياحة.

المحافظين السياحة المقاصد المصرية البنية التحتية

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