جمعية تنمية المجتمع بالبشندى في الوادي الجديد تفوز بالمركز الثالث بدورة مؤسسة مصر الخير

وجه عمار منصور محمد رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد وقيادات المركز التهنئة لجمعية تنميه المجتمع بالبشندى لحصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الدورة السابعة التى تنظمها مؤسسة مصر الخير.

كما وجه الشكر لإدارة التضامن الاجتماعي في بلاط برئاسة هاشم عبد الرؤوف على الحهد المبذول في دعم الجمعيات الأهلية بالمركز.

‎وقد أقامت مؤسسة مصر الخير الحفل الختامي للدورة السابعة من الجائزة، هذا العام تحت عنوان «العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وياسر محجوب، نائب الرئيس التنفيذي ، والدكتور محمد ممدوح، رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير.

‎وشهد الحفل تتويج 3 جمعيات فائزة بعد منافسة شاركت فيها 134 منظمة أهلية من 9 محافظات، تأهل منها 23 منظمة للمرحلة الثالثة، وصولًا إلى 18 منظمة في المرحلة النهائية، وأسهمت المشروعات المشاركة في توفير نحو 1,200 فرصة عمل.

يأتي ذلك بناءا على توجيهات الوزيرة حنان مجدى نور الدين محافظ الوادى الجديد.