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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شريف القماطي: التجديف ينفذ سياسة الوزارة واللجنة الأولمبية وهدفنا «الكيف وليس الكم»

منتخب مصر للتجديف
منتخب مصر للتجديف
عبدالله هشام

أكد اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، أن مجلس إدارة الاتحاد يواصل تنفيذ سياسة الإنفاق الرشيد في المشاركات الدولية، مع التركيز على جودة المشاركة وتحقيق أفضل النتائج، وفق استراتيجية تعتمد على «الكيف وليس الكم».

وأوضح القماطي أن المنتخب المصري للتجديف شارك في البطولة الأفريقية التي أقيمت في تونس بقوام محدود، ضم 6 لاعبين ولاعبات، بواقع لاعبين ولاعبتين ناشئتين وناشئتين، ورغم العدد المحدود، نجح المنتخب في تحقيق نتائج مميزة بحصد 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للتجديف إلى أن هذه النتائج تؤكد نجاح مجلس إدارة الاتحاد في تطبيق سياسة المشاركة النوعية، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق أفضل استفادة فنية ورفع معدلات الإنجاز مع ترشيد نفقات المشاركات الخارجية التى تطبقها الدولة المصرية .

وأضاف القماطي أن السياسة نفسها أثبتت نجاحها خلال دورة ألعاب البحر المتوسط، التي حققت فيها البعثة المصرية نتائج تاريخية هي الأعظم في تاريخ مشاركات مصر بالدورة، والتي ترأس بعثتها بصفته رئيسًا للاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.

وشدد القماطي على أن مجلس إدارة الاتحاد مستمر في العمل وفق هذه الرؤية، بما يسهم في تحقيق نتائج قوية للمنتخبات الوطنية، مع الحفاظ على موارد الاتحاد وترشيد الإنفاق في المشاركات الدولية.

وكشف اللواء شريف القماطي خلال تصريحاته ان سياسة ترشيد النفقات تم ووضعها من قبل الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة وبموافقة وترحيب من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس حيث يرفع الجميع شعار المصلحة العامة وخدمة الرياضة المصرية وتحقيق الأهداف المنشودة مع ترشيد النفقات حفاظاً على المال العام.

الاتحاد المصري للتجديف الأولمبية المنتخب المصري للتجديف جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ياسر إدريس

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