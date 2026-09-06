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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجلس الزمالك يهنئ اللجنة الأولمبية بإنجاز دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»

حسين لبيب
حسين لبيب
يارا أمين

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بالتهنئة إلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، ورؤساء ومسؤولي ولاعبي الاتحادات الرياضية المصرية.

وذلك بمناسبة الإنجاز الذي حققته البعثة المصرية خلال مشاركتها في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» التي أقيمت في إيطاليا.

ونجحت البعثة المصرية في تحقيق إنجاز مميز بعدما حصدت 58 ميدالية متنوعة، بواقع 23 ميدالية ذهبية، و16 ميدالية فضية، و19 ميدالية برونزية، لتتصدر مصر الدول العربية في جدول ترتيب الميداليات.

كما عادل المنتخب المصري رصيده من الميداليات الذهبية أفضل حصيلة له في تاريخ مشاركاته بدورات ألعاب البحر المتوسط، والتي تحققت خلال دورة بيروت عام 1959.

وأعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن تقديره واعتزازه بالمستويات المشرفة التي قدمها أبطال مصر خلال منافسات الدورة، مؤكدًا أن النتائج المحققة تعكس التطور الذي تشهده الرياضة المصرية، وقدرة اللاعبين المصريين على المنافسة بقوة وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الدولية.

وأشاد مجلس الزمالك بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الأولمبية المصرية، إلى جانب الاتحادات الرياضية والأجهزة الفنية والإدارية، والتي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المميزة، خاصة في ظل مشاركة البعثة المصرية بعدد أقل من اللاعبين مقارنة بعدد المشاركين في عدد من النسخ السابقة.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر للرياضة المصرية، ويعكس حجم العمل المبذول من أجل إعداد أبطال قادرين على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية الدولية.

نادي الزمالك حسين لبيب المهندس ياسر إدريس دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» تارانتو 2026

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