لا تزال الجبهة اليسرى تمثل علامة استفهام كبيرة داخل النادي الأهلي، بعدما عجز الفريق خلال الفترة الماضية عن الاستقرار على لاعب يستطيع شغل هذا المركز بصورة ثابتة، ويقدم المردود المنتظر على الصعيدين الدفاعي والهجومي، خاصة منذ رحيل التونسي علي معلول.

توفيق محمد.. هل يملك مفتاح حل أزمة الجبهة اليسرى في الأهلي؟

وخلال الفترة الأخيرة، حاول الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة التعامل مع الأزمة بأكثر من حل، حيث جرى الاعتماد على كريم فؤاد، إلى جانب تجربة أحمد نبيل كوكا في بعض المناسبات، إلا أن البحث عن ظهير أيسر متخصص لا يزال قائمًا.

وسط هذه الحسابات، يظهر اسم توفيق محمد، الوافد الجديد من بتروجت، كأحد الخيارات التي قد تمنح الجهاز الفني فرصة لإعادة ترتيب أوراقه في هذا المركز، خاصة أن اللاعب يجيد شغل مركز الظهير الأيسر بشكل أساسي.

ويمتلك توفيق محمد فرصة مهمة لإثبات نفسه أمام عموتة، لا سيما أن الاعتماد عليه قد يمنح الأهلي ميزة افتقدها في بعض فترات الموسم، تتمثل في وجود ظهير متخصص يعرف متى يتقدم لمساندة الجناح وصناعة الزيادة العددية، ومتى يتراجع للقيام بواجباته الدفاعية.

لكن الفرصة وحدها لن تكون كافية أمام لاعب بتوجت السابق، إذ تنتظره منافسة قوية داخل قائمة الأهلي، وعليه استغلال أي مشاركة يحصل عليها وتقديم مردود يقنع الجهاز الفني بأنه يستحق الاستمرار ضمن الحسابات الأساسية.

وتكمن أهمية الفرصة المنتظرة لتوفيق محمد في أن الجهاز الفني يبحث عن حل مستقر لهذا المركز، وبالتالي فإن ظهور اللاعب بشكل مميز قد يدفع عموتة إلى إعادة النظر في ترتيب خياراته بالجبهة اليسرى.

ويبقى السؤال: هل يمنح حسين عموتة توفيق محمد فرصة حقيقية؟ وهل يستطيع اللاعب استغلالها وتحويل الجبهة اليسرى من صداع مزمن إلى إحدى نقاط قوة الأهلي؟