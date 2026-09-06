عاملهم رعب.. أحمد دويدار: لو أنا رئيس الزمالك هروح أجيب بيزيرا من المطار بعربيتي

أشاد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، بالإمكانات الفنية التي يمتلكها البولندي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأبيض، مؤكدًا أن اللاعب يمثل إضافة قوية للفريق، وأن عودته إلى مصر ستكون مصدر قلق للمنافسين.

وقال دويدار خلال تصريحات تلفزيونية: "من مصلحة الأهلي وبيراميدز إن خوان بيزيرا ميدخلش مصر تاني، وأنا لو رئيس الزمالك هروح أجيبه بعربيتي من المطار".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "مفيش حد بالكواليتي ده دخل مصر قبل كده"، مشددًا على أن بيزيرا يمتلك قدرات فنية استثنائية تجعله مختلفًا عن العديد من اللاعبين الذين ظهروا في الدوري المصري.

وأشار دويدار إلى أن وجود بيزيرا مع الزمالك يمثل قوة كبيرة للفريق، خاصة في ظل القدرات الفردية التي يمتلكها اللاعب وقدرته على صناعة الفارق في المباريات، مؤكدًا أن استمرار اللاعب مع القلعة البيضاء سيكون مكسبًا كبيرًا للفريق.

وكان خوان بيزيرا قد ارتبط خلال الفترة الماضية بالرحيل عن الزمالك وسط حالة من الجدل حول مستقبله، في ظل اهتمام عدد من الأندية بخدماته، وهو ما أثار مخاوف جماهير القلعة البيضاء من فقدان أحد أبرز العناصر في الفريق.