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ميكيل أرتيتا يدخل قائمة الكبار.. سادس أكثر مدرب تتويجًا بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميكيل أرتيتا يدخل قائمة الكبار.. سادس أكثر مدرب تتويجًا بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

الإسباني ميكيل أرتيتا
الإسباني ميكيل أرتيتا
علا محمد

واصل الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، كتابة اسمه في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أصبح سادس أكثر مدرب تتويجًا بجائزة مدرب الشهر في البريميرليج.

ويمتلك أرتيتا حاليًا 8 جوائز لمدرب الشهر، بعدما حصد الجائزة عن شهر مارس 2026، عقب قيادة أرسنال لتحقيق الفوز في مبارياته الثلاث خلال الشهر أمام تشيلسي وبرايتون وإيفرتون.

وبهذا الإنجاز، تساوى أرتيتا مع الثنائي مارتن أونيل وهاري ريدناب في المركز السادس بقائمة أكثر المدربين فوزًا بالجائزة عبر تاريخ المسابقة.

ويتصدر الأسكتلندي السير أليكس فيرجسون القائمة برصيد 27 جائزة، يليه أرسين فينجر بـ15 جائزة، ثم بيب جوارديولا بـ12 جائزة، وديفيد مويس بـ11 جائزة، فيما يأتي يورجن كلوب في المركز الخامس برصيد 10 جوائز.

ويمثل وصول أرتيتا إلى 8 جوائز إنجازًا لافتًا، خاصة أنه تولى قيادة أرسنال في ديسمبر 2019، وتمكن خلال السنوات الماضية من تثبيت الفريق بين المنافسين على قمة الدوري الإنجليزي.

ولم تتوقف إنجازات أرتيتا عند الجوائز الشهرية، حيث قاد أرسنال خلال موسم 2025-2026 للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 22 عامًا، ليحصل أيضًا على جائزة مدرب الموسم للمرة الأولى في مسيرته.

ويواصل أرتيتا حاليًا مشواره مع أرسنال في الموسم الجديد، حيث تم ترشيحه أيضًا لجائزة مدرب الشهر عن أغسطس 2026 بعد البداية القوية للفريق في الموسم.

الإسباني ميكيل أرتيتا ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز

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