أرتيتا يكشف موقف ثنائي آرسنال قبل مواجهة تشيلسي.. ويطمئن الجماهير على تيمبر

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، آخر تطورات الحالة البدنية لعدد من لاعبيه، قبل المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

آرسنال يستعد لقمة تشيلسي

ويستعد آرسنال للعودة إلى ملعب الإمارات، بعدما حقق انتصارين متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كوفنتري سيتي وأستون فيلا، ليصطدم هذه المرة بتشيلسي بقيادة المدرب تشابي ألونسو، في مواجهة قوية تجمع الفريقين ضمن منافسات البطولة.

وشهدت مباراة أستون فيلا الظهور الأول لبرونو جيماريش بقميص آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن اللاعب تعرض لكدمة خلال اللقاء، الأمر الذي دفع الجهاز الفني إلى إخضاعه لمزيد من التقييم قبل مواجهة تشيلسي.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي: «تعرض برونو لكدمة أمام أستون فيلا في المباراة السابقة، وهو يخضع للتقييم. نأمل أن يكون بخير للمشاركة في التدريب يوم السبت».

موسكيرا يخضع للتقييم

كما شهدت مباراة أستون فيلا مشاركة إزري كونسا للمرة الأولى أمام فريقه السابق، بعدما دخل بديلًا لكريستيان موسكيرا، الذي اضطر لمغادرة الملعب بسبب مشكلة بدنية.

وأوضح أرتيتا أن حالة موسكيرا لا تبدو مقلقة في الوقت الحالي، قائلًا: «بالنسبة إلى كريستيان، كان الأمر احترازيًا أكثر من أي شيء آخر، لذلك سيتعين علينا أن نرى خلال الحصة التدريبية يوم السبت كيف يشعر».

وأضاف: «إزري متاح بالتأكيد ضمن قائمة الفريق، لذلك سنرى عندما نحدد تشكيلتنا».

تطورات إيجابية في حالة تيمبر

وفي خط الدفاع، حملت تصريحات أرتيتا أخبارًا إيجابية بشأن يوريان تيمبر، الذي يواصل التعافي بصورة جيدة، بعدما أصبح قادرًا على المشاركة في التدريبات الكاملة مع زملائه.

وقال مدرب آرسنال: «يوريان في حالة جيدة جدًا في الوقت الحالي، لقد أمضى بضعة أسابيع على أرض الملعب ويتدرب معنا، لذلك هو في وضع جيد جدًا. سنقرر مدى مشاركته يوم الأحد بعد التدريب يوم السبت».

كما يواصل ويليام ساليبا العمل من أجل استعادة جاهزيته الكاملة، بعدما تم إدراج اسمه ضمن قائمة آرسنال المشاركة في دوري أبطال أوروبا، ليصبح مؤهلًا للمشاركة في مباريات مرحلة الدوري المقبلة.

وعن تطورات حالة ساليبا، قال أرتيتا: «لا نعرف حقًا عدد الأسابيع التي سيغيبها ويلو، لأن الأمر يتعلق بعملية التعافي، وكل شيء يختلف قليلًا، ونعلم أنه يتعين علينا احترام مواعيد معينة».

وتابع: «كان التطور إيجابيًا للغاية خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن علينا الانتظار ورؤية كيفية استجابة الإصابة عندما نبدأ في وضع بعض الحمل عليها».

أرتيتا يعلن ثقته في قائمة آرسنال

وأبدى أرتيتا رضاه عن قائمة آرسنال بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، مؤكدًا ثقته الكبيرة في المجموعة الحالية وقدرتها على المنافسة خلال الموسم.

وأبرم آرسنال خمس صفقات دائمة خلال الميركاتو الصيفي، من بينها بيرو هينكابي بصفقة دائمة، إلى جانب إيلان ميسلييه، وكريستوس تزوليس، وبرونو جيماريش، وإزري كونسا.

وقال أرتيتا: «أحب لاعبي فريقي. هذا ما يمكنني قوله. أعتقد أنه في نهاية الموسم سنضع الجميع في مكانه، فلنثق بهم، ولنتأكد من أننا نقف خلفهم تمامًا، وأن نفعل كل ما بوسعنا لمساعدة الموهبة المذهلة التي يمتلكونها».

أرتيتا يتحدث عن علاقته بتشابي ألونسو

وتطرق المدير الفني لآرسنال إلى علاقته بتشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، في ظل المواجهة المنتظرة بينهما.

وينحدر أرتيتا وألونسو من المدينة نفسها، كما عاش المدربان في منطقة ميرسيسايد خلال فترة لعبهما مع ليفربول وإيفرتون على الترتيب، قبل أن ينتقلا إلى عالم التدريب ويصبحا مسؤولين عن قيادة اثنين من أبرز أندية إنجلترا.

وقال أرتيتا عن علاقته بألونسو: «تحدثت معه قبل انضمامه إلى تشيلسي. لكن نعم، أنا سعيد جدًا من أجله، كما قلت».

وأضاف: «الأمر مذهل لأن لدينا بالطبع التاريخ الذي يجمعنا، وكذلك الحال مع أندوني إيراولا، وأن نواجه بعضنا البعض على هذا المستوى، مع المسؤولية التي نتحملها في إدارة بعض أفضل الأندية في البلاد، فهذا أمر جميل جدًا أن نعيشه».

واختتم أرتيتا حديثه قائلًا: «علاقتنا مستمرة منذ سنوات عديدة، وقد تقاسمنا بعض اللحظات الرائعة معًا. هذا أمر طبيعي، لكن الآن هناك المنافسة، وعندما تواجه بعضكما البعض، فأنت تعرف ما يحدث».