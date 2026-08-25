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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكرة في ملعبه.. أرسنال ينتظر موقف جوليان ألفاريز قبل التحرك

ألفاريز
ألفاريز
إسراء أشرف

يترقب نادي أرسنال تطورات موقف الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، في ظل رغبة النادي الإنجليزي في استغلال أي فرصة للتعاقد معه.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن إدارة أرسنال تتابع وضع ألفاريز عن قرب، وترى إمكانية فتح باب التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الحالي.

ورغم ذلك، لا ينوي أرسنال بدء مفاوضات رسمية مع أتلتيكو مدريد في الوقت الحالي، حيث ينتظر النادي أولًا الحصول على إشارة إيجابية من اللاعب بشأن إمكانية الانتقال إلى صفوفه.

ويتمسك ألفاريز حتى الآن برغبته في ارتداء قميص برشلونة، ولا يبدي حماسًا لفكرة العودة إلى الدوري الإنجليزي، وهو ما يمثل العائق الأكبر أمام تحرك أرسنال لإتمام الصفقة.

في المقابل، يفضل أتلتيكو مدريد انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى أرسنال، بدلًا من رحيله إلى أحد منافسيه المباشرين في الدوري الإسباني، حال تقرر مغادرته الفريق هذا الصيف.

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