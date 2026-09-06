التعليم تخاطب الأعلى للجامعات بمعادلة LRN كشهادة بريطانية معتمدة للقبول الجامعي داخل مصر

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المجلس الأعلى للجامعات، باعتماد شهادات التعليم الثانوي البريطاني بمستوياتها المختلفة: (IGCSE)، والمستوى المتقدم التكميلي (AS-Level)، والمستوى المتقدم (A-Level)، الصادرة عن هيئة «شبكة موارد التعلم» البريطانية (Learning Resource Network - LRN) للطلاب الحاصلين عليها من خارج جمهورية مصر العربية، وذلك تمهيدًا لقبولهم بالجامعات داخل مصر، الحكومية، والخاصة، والأهلية.

وجاء في الخطاب أنه تطبق نفس معايير المعادلة والامتحانات المعمول بها حاليًا بالنسبة للشهادة البريطانية على شهادات واختبارات هيئة LRN المنعقدة خارج جمهورية مصر العربية، وعليه تسري نفس قواعد المواد والدرجات والتقديرات عند معادلتها بشهادة الثانوية العامة المصرية، مثل باقي قواعد هيئات الاعتماد البريطانية الأخرى، وذلك للطلاب الحاصلين عليها من خارج جمهورية مصر العربية، للالتحاق بالجامعات المصرية.

ويتيح هذا الاعتماد للطلاب الوافدين من جنسيات مختلفة والمصريين العائدين من الخارج، معادلة درجاتهم ومؤهلاتهم الصادرة عن المراكز والمدارس المعتمدة دوليًا لدى هيئة امتحانات LRN، واستيفاء متطلبات التنسيق والقبول الجامعي وفق القواعد والضوابط المنظمة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات، وبما يضمن احتساب المجموع الاعتباري واستيفاء المواد المؤهلة للقطاعات والكليات المتنوعة داخل الجامعات المصرية.