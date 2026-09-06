قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان لـ 4362 شهيدا و12378 مصابا
لم يتغير.. سعر الذهب في الصاغة الآن
إنفانتينو يعلن ترشحه لرئاسة الفيفا في ولاية جديدة
أبرزهم عمرو أديب ونشأت الديهي.. إعلاميون يوجهون انتقادات لاذعة للحكومة بشأن قطع الأشجار
ضغوط أمريكية هائلة.. إسرائيل تخلي بؤرا استيطانية في الضفة الغربية
أخبار التكنولوجيا | تطبيقات فتح الواي فاي مجاناً هل هي حقيقة أم فخ ؟.. ترجمة جوجل على آيفون تعمل بدون سماعات
ميكيل أرتيتا يدخل قائمة الكبار.. سادس أكثر مدرب تتويجًا بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي
إصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة
مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة
ويتكوف: المحادثات مع الرئيس الأوكراني مثمرة ومهمة
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026
عبد الغفار: صحة الطلاب وتوفير بيئة مدرسية آمنة يمثلان جزءاً أساسياً من العملية التعليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضغوط أمريكية هائلة.. إسرائيل تخلي بؤرا استيطانية في الضفة الغربية

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
هاجر رزق

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعرض لضغوط أمريكية من أجل إخلاء بؤر استيطانية، بالتوازي مع تحذيرات أمنية من تصعيد العمليات الفلسطينية.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" في تقرير اليوم أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى وجود  100 بؤرة استيطانية في أنحاء الضفة، منها 15 و20 بؤرة أقيمت داخل منطقتي A وB، فيما زعم التقرير أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أصدر توجيهات بإخلاء بؤر أُقيمت في مناطق B، بسبب ما وصفه بـ"ضغوط أمريكية مكثفة"، حسب RT.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على التفاصيل قولها إن "أكثر ما يقلق رئيس الحكومة في الوقت الراهن هو الإدارة الأمريكية، التي تشعر بقلق شديد من احتمال اتساع ما يجري في مناطق B"، مضيفة أن "هناك تعليمات واضحة من مجلس الأمن القومي بإخلاء البؤر، وبالتأكيد تلك الموجودة في مناطق B".

وأكدت المصادر أن نتنياهو طلب من الوزراء الامتناع عن مهاجمة قادة الجيش الإسرائيلي علنا، ودعمهم في عمليات إخلاء البؤر الاستيطانية التي أقامها مستوطنون متطرفون في أنحاء الضفة الغربية، مستفيدين من دعم سياسي وفرته الحكومة الحالية، ولا سيما منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تميز بين بؤر استيطانية أُقيمت بالتنسيق مع الجيش، ونحو 130 "مزرعة استيطانية"، وبين قرابة 100 بؤرة "غير مرخصة".

ولم يكشف التقرير عن تفاصيل بشأن مواقع جميع هذه البؤر أو ظروف إقامتها، مكتفيًا بالإشارة إلى أن ما بين 15 و20 منها تقع داخل مناطق A وB.

بنيامين نتنياهو العمليات الفلسطينية أجهزة الأمن الإسرائيلية بؤرة استيطانية الجيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة التمريض بالجيزة وعلا شوشة.. فيديو

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

احذر هذه الأخطاء مع عداد الكهرباء أبو كارت.. قد تصل إلى محضر سرقة وغرامة

دواجن بيضاء وبيض

11 جنيهًا دفعة واحدة .. صعود قوي في سعر الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

الزمالك

نحن دولة صغيرة لكن قلبنا كبير .. بطل جيبوتي يتوعّد الزمالك بمفاجأة جديدة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الخطوات وموعد إعلان الترشيحات

ترشيحاتنا

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: المسار الاقتصادي الحالي يرتكز على بناء عمالة ماهرة وتعميق وتوطين الصناعة وجذب استثمارات كبرى

استغاثة مواطنة

وزير الصحة يتابع استجابة الوزارة لاستغاثة مواطنة تعاني من زيادة مفرطة في الوزن

وزارة التربية والتعليم

التعليم تخاطب الأعلى للجامعات بمعادلة LRN كشهادة بريطانية معتمدة للقبول الجامعي داخل مصر

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد