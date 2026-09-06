ضغوط أمريكية هائلة.. إسرائيل تخلي بؤرا استيطانية في الضفة الغربية

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعرض لضغوط أمريكية من أجل إخلاء بؤر استيطانية، بالتوازي مع تحذيرات أمنية من تصعيد العمليات الفلسطينية.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" في تقرير اليوم أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى وجود 100 بؤرة استيطانية في أنحاء الضفة، منها 15 و20 بؤرة أقيمت داخل منطقتي A وB، فيما زعم التقرير أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أصدر توجيهات بإخلاء بؤر أُقيمت في مناطق B، بسبب ما وصفه بـ"ضغوط أمريكية مكثفة"، حسب RT.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على التفاصيل قولها إن "أكثر ما يقلق رئيس الحكومة في الوقت الراهن هو الإدارة الأمريكية، التي تشعر بقلق شديد من احتمال اتساع ما يجري في مناطق B"، مضيفة أن "هناك تعليمات واضحة من مجلس الأمن القومي بإخلاء البؤر، وبالتأكيد تلك الموجودة في مناطق B".

وأكدت المصادر أن نتنياهو طلب من الوزراء الامتناع عن مهاجمة قادة الجيش الإسرائيلي علنا، ودعمهم في عمليات إخلاء البؤر الاستيطانية التي أقامها مستوطنون متطرفون في أنحاء الضفة الغربية، مستفيدين من دعم سياسي وفرته الحكومة الحالية، ولا سيما منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تميز بين بؤر استيطانية أُقيمت بالتنسيق مع الجيش، ونحو 130 "مزرعة استيطانية"، وبين قرابة 100 بؤرة "غير مرخصة".

ولم يكشف التقرير عن تفاصيل بشأن مواقع جميع هذه البؤر أو ظروف إقامتها، مكتفيًا بالإشارة إلى أن ما بين 15 و20 منها تقع داخل مناطق A وB.