استهداف سفينة شحن أوكرانية في البحر الأسود

أفادت وكالة تاس الروسية بأن القوات الروسية قامت باستهداف سفينة شحن أوكرانية في البحر الأسود، مما يُعزز التوترات بين البلدين.

وبحسب الوكالة الروسية ؛ فإن هذا الحادث يُسلط الضوء على المخاطر المتزايدة في المنطقة ويثير مخاوف بشأن الأمن البحري والنزاع المستمر.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف سفينتي شحن في البحر الأسود، قالت إنهما كانتا تنقلان أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية إلى القوات الأوكرانية، في أحدث ضربات تستهدف خطوط الإمداد المرتبطة بالحرب.

وتأتي الضربات ضمن مساعي موسكو لتعطيل مسارات نقل الدعم العسكري إلى أوكرانيا، عبر استهداف السفن والمنشآت اللوجستية والموانئ المرتبطة بعمليات الإمداد.

ويدفع تصاعد المخاطر الأمنية في البحر الأسود أوكرانيا وشركاءها إلى البحث عن مسارات بديلة لنقل الأسلحة والمساعدات، فيما يزيد تهديد الهجمات من صعوبة وتكلفة حركة الشحن في المنطقة.

ويعكس استهداف خطوط الإمداد البحرية اتساع نطاق الحرب إلى الممرات التجارية واللوجستية، مع استمرار اعتماد طرفي النزاع على الطائرات المسيّرة والأسلحة الدقيقة لتعطيل قدرات الخصم وإمداداته.

