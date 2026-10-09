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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر إدريس يهدي قلادة اللجنة الأولمبية لرئيسة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة

اللجنة الأولمبية المصرية
اللجنة الأولمبية المصرية
حمزة شعيب

استقبل المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، السيدة باتاما ليسوادتراكول، رئيسة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، في مقر اللجنة الأولمبية المصرية في استاد القاهرة.

جاءت تلك الزيارة على هامش منافسات بطولة العالم للناشئين تحت 19 عامًا للريشة الطائرة المقامة حاليا على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 5 إلى 17 أكتوبر، بمشاركة 47 دولة.

حضر اللقاء أيضا ميشيل باو، رئيس الاتحاد الأفريقي للريشة الطائرة نائب رئيس الاتحاد الدولي، والدكتورة هادية حسني، رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة والدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للجمباز والمهندس كريم شديد، نائب رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، شهاب يحيى، منة الله الطناني، أحمد مجدي الدكروري أعضاء مجلس الإدارة

وخلال اللقاء أهدى المهندس ياسر قلادة اللجنة الأولمبية إلى رئيسة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، عضو اللجنة الأولمبية الدولية كما أهدى دروع تذكارية إلى كل من  ميشيل باو، رئيس الاتحاد الأفريقي للريشة الطائرة وهادية حسني وإيهاب أمين كما أجرى الوفد زيارة إلى متحف اللجنة الأولمبية حيث أبدوا خلال الزيارة إعجابهم الشديد بمقتنيات المتحف التى تمثل تاريخ مصر الرياضى والمشاركة فى جميع الدورات الأولمبية.

وأكد ياسر إدريس، أهمية استضافة مصر لمثل هذه البطولات الدولية الكبرى والتي تعكس قدرة الدولة المصرية على تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية العالمية وتوفر فرصة مهمة للتعرف على الإمكانيات التي تمتلكها مصر في مختلف المجالات الرياضية.

كما أشاد ياسر إدريس بالتعاون المستمر بين اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للريشة الطائرة، مؤكدا دعم اللجنة للاتحادات الرياضية المصرية من أجل مواصلة تطوير الرياضة المصرية وتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين القاري والدولي.

من جانبها قدمت باتاما ليسوادتراكول رئيسة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة الشكر والتقدير إلى اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للريشة الطائرة على حسن الاستقبال والتنظيم مشيدة بالإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها مصر وقدرتها على استضافة البطولات الدولية الكبرى

وأعربت رئيسة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة عن سعادتها بوجودها في مصر ومتابعة منافسات بطولة العالم للناشئين، مؤكدة أن استضافة القاهرة لهذا الحدث تعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة الريشة الطائرة في مصر والمنطقة كما أثنت على التنظيم والمستوى الذي ظهرت به البطولة منذ انطلاق منافساتها.

وأشادت باتاما ليسوادتراكول كذلك بالتاريخ الرياضي المصري الذي يعكسه متحف اللجنة الأولمبية، مؤكدة أن زيارة المتحف تمثل فرصة مهمة للتعرف على تاريخ مصر ومشاركاتها وإنجازاتها في الحركة الأولمبية على مدار السنوات الماضية.

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