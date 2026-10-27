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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مدافع كوريا الشمالية تصوّب نحو الجنوب.. تحركات عسكرية تثير القلق على الحدود

مدافع كوريا الشمالية
مدافع كوريا الشمالية
إلهام عبد العزيز

قال زوار مرصد في كوريا الجنوبية يطل على كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إن ظهور قطع مدفعية مصوبة سبطاناتها نحو الجنوب على الحدود يثير القلق، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

أزمة بين كوريا الشمالية والجنوبية

وتبادل البلدان الاتهامات وشددا إجراءاتهما العسكرية على طول المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بينهما منذ سبتمبر الماضي، بعدما أدى انفجار لغم أرضي في المنطقة إلى إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين. وطالبت سيول بيونغ يانغ بالاعتذار، فيما اتهمت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية باختلاق الواقعة.


وقالت كيم يو جونغ، الشقيقة النافذة لزعيم كوريا الشمالية، الخميس الماضي، إن بيونغ يانغ ستضع مكبرات صوت قادرة على بث دعاية مناهضة لكوريا الجنوبية في حالة تأهب على امتداد الحدود بالكامل خلال أيام، مضيفة أن بلادها وضعت إجراءات مضادة جديدة، لم تحدد طبيعتها، في حالة تأهب.


والتقطت وسائل إعلام كورية جنوبية، الجمعة، صورًا لمركبة مدرعة ظهرت بوضوح بالقرب من الحدود. وبحلول يوم الاثنين، رُصدت ثلاث مركبات، وسبطانات مدافعها مصوبة نحو الجنوب، وفقًا لمراسل رويترز.


وقال جانغ جيل سونغ، وهو محارب قديم يبلغ من العمر 83 عامًا وشارك في حرب فيتنام، خارج مرصد إيجيبونغ الذي يطل على مقاطعة كايفونغ الكورية الشمالية من مسافة تقارب 1.4 كيلومتر: لم أشاهد من قبل سوى لقطات تلفزيونية عن نشر كوريا الشمالية مدافع عيار 122 ملم، لكن رؤية المنطقة بنفسي تجعلني أدرك مدى واقعية الخطر.

وحدد محللون نوع الأسلحة بأنها مدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز M-1981، عيار 122 ملم، وهي منظومة مدفعية كورية شمالية قديمة يُعتقد أنها دخلت الخدمة في أواخر سبعينيات القرن الماضي.

ويبلغ أقصى مدى لهذه المدافع نحو 24 كيلومترًا، ما يجعل مناطق مثل مدينة غيمبو الكورية الجنوبية، حيث يقع المرصد، في مرماها، رغم أنها أقل قوة من منظومات المدفعية الأحدث، وفقًا لما قاله يانغ أوك، الخبير العسكري في معهد آسان للدراسات السياسية في سيول.


وقال يانغ: أرى أن هذا التحرك أقرب إلى استعراض للقوة النارية منه إلى زيادة حقيقية في القدرات القتالية.


وأضاف: إن وضع هذه المدافع في موقع يسهل رؤيتها منه يشير إلى أن الهدف من نشرها هو لفت الانتباه إليها.
من جانبها، وصفت المؤسسة العسكرية الكورية الجنوبية الأسلحة بأنها منظومة قديمة أيضًا.


وقال جانغ دو يونغ، المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، خلال إفادة صحفية الثلاثاء: رغم أن كوريا الشمالية تحدثت في تصريحاتها الأخيرة عن منظومات أسلحة جديدة، فإننا لا نعتقد أن هذه الأسلحة يمكن اعتبارها من هذا النوع.

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية زعيم كوريا الشمالية

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