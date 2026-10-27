محافظ البحر الأحمر: المؤسسات الدينية تؤدي دورا كبيرا في نشر الفكر الوسطي وتعزيز الانتماء الوطني

أجرى الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، زيارة ميدانية إلى مديرية أوقاف البحر الأحمر، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الأداء الإداري، والتعرف على جهود المديرية في تنفيذ البرامج الدعوية والتوعوية الهادفة إلى نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية والوطنية.

وأكد محافظ البحر الأحمر أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات الدينية في بناء الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الإيجابية والانتماء الوطني، مشيدًا بجهود العاملين بمديرية الأوقاف في تنظيم الفعاليات الدعوية والتثقيفية، ومشددًا على ضرورة الاهتمام بالنشء والشباب وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته.

وكان في استقبال المحافظ الدكتور عبد المهيمن السيد محمد، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، والشيخ عبد الباسط عثمان أحمد، مدير الدعوة بالمديرية، والدكتور أحمد سعد، مدير الإدارات، والشيخ جمال فتحي السيد، مدير المتابعة.

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ عددًا من الإدارات والأقسام بالمديرية، وتعرف على طبيعة العمل بها وآليات تنفيذ المهام الموكلة إليها، كما تابع جهود العاملين في تنفيذ البرامج الدعوية والأنشطة الدينية والتثقيفية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.

واستمع المحافظ إلى شرح حول جهود المديرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، والتصدي للمفاهيم المغلوطة، وتعزيز منظومة القيم الدينية والأخلاقية والوطنية، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويسهم في ترسيخ الوعي الصحيح.

وأشاد البرقي بجهود العاملين في تنفيذ البرامج الدعوية والتوعوية الهادفة إلى تنمية الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الإيجابية، مؤكدًا أهمية مسابقات حفظ القرآن الكريم في تحفيز النشء والشباب على الإقبال على كتاب الله تعالى، وإتقان تلاوته وحفظه، واستيعاب ما يتضمنه من معانٍ وقيم تسهم في بناء شخصية الأجيال الجديدة على أسس دينية وأخلاقية أصيلة.

مواصلة العمل بروح الفريق

وشدد المحافظ على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق، والالتزام بالانضباط الإداري، والعمل على تطوير الأداء داخل مختلف الإدارات، بما يضمن انتظام سير العمل وتحقيق الأهداف المرجوة من البرامج والأنشطة التي تنفذها المديرية.

وأشار إلى أن استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الدينية يمثل عنصرًا أساسيًا في توحيد الجهود وتكاملها، وتفعيل المبادرات والبرامج التي تستجيب لاحتياجات المواطنين وتخدم المجتمع.

من جانبه، أعرب الدكتور عبد المهيمن السيد محمد، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، عن تقديره لزيارة المحافظ وحرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا، مثمنًا دعمه للمديرية واهتمامه بتذليل العقبات التي قد تواجه الإدارات التابعة لها، بما يساعد على انتظام العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد مدير المديرية أن تعزيز التعاون بين المؤسسات التنفيذية والدينية، واستمرار التواصل المباشر بين قياداتها، يسهمان في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأضاف أن المديرية مستمرة في تنفيذ برامجها الدعوية والتثقيفية ونشر الوعي الديني الصحيح، بما يعزز الفكر الوسطي، ويرسخ القيم الأخلاقية والوطنية، ويدعم جهود بناء وعي مجتمعي قادر على مواجهة الأفكار المنحرفة.