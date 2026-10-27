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وزير الخارجية: نستهدف توسيع محفظة مشروعات بنك الاستثمار الأوروبي وتعزيز الاستثمارات التنموي
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: نستهدف توسيع محفظة مشروعات بنك الاستثمار الأوروبي وتعزيز الاستثمارات التنموي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر، السيدة جيلسومينا فيليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، حيث أكد الوزير عبد العاطي الأهمية التي توليها مصر للشراكة القائمة مع بنك الاستثمار الأوروبي، وتقديرها البالغ لعلاقات التعاون التاريخية والممتدة بين الجانبين، والتي بدأت عام 1979، وشملت تنفيذ 141 مشروعاً لصالح القطاعين العام والخاص.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي تناول التداعيات الاقتصادية للتصعيد العسكري في المنطقة، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي في المرحلة الراهنة، في ظل ما تفرضه أزمات المنطقة من تحديات على الاقتصاد المصري. وأكد الوزير عبد العاطي التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، منوهاً كذلك بالأهمية البالغة لمشروع دعم الأمن الغذائي الممول في إطار استثمارات البنك، وما يمثله من مساهمة في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية المرتبطة باضطراب سلاسل الإمداد.

كما أكد الوزير عبد العاطي التزام مصر بالبناء على الزخم الذي تشهده علاقاتها مع البنك، والعمل على توسيع محفظة مشروعاته التنموية في مصر، سواء من حيث نطاق المشروعات أو عددها، بما يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين، ويسهم في تلبية آمال وتطلعات الشعب المصري نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار. وناقش الجانبان التعاون القائم في تمويل مشروعات الطاقة والصحة والنقل والمياه والأمن الغذائي، وغيرها من برامج تعاون تسهم في حشد التمويلات الميسرة ودعم القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ أجندة التنمية، بما يعزز دوره في دفع النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل.

من جانبها، أشادت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي بالعلاقات المتميزة التي تجمع الدولة المصرية بالبنك، وكذلك أهمية مصر كدولة كبرى في المنطقة، واستعرضت المشروعات المختلفة التي يقوم البنك بتمويلها في مصر في أكثر من مجال، ومن أبرزهم مجالات البنية التحتية والحفاظ على البيئة إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي جيلسومينا فيليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي الاقتصاد المصري

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