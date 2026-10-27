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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غضب صيني بسبب تصريحات مبابي عن ماو تسي تونغ.. والشركات تتخلى عن نجم الريال

كيليان مبابي
كيليان مبابي
إلهام عبد العزيز

أعلنت مجموعة من العلامات الصينية التجارية قطع علاقاتها مع كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا لكرة القدم وريال مدريد الإسباني، على خلفية تعليقات ​نسبت إليه تتعلق بالزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ.

كيليان امبابي يثير غضب الصين


وفي مقطع فيديو انتشر على الإنترنت أمس ‌الاثنين، قال مبابي إن أطرف صورة ساخرة رآها لنفسه كانت تلك التي تم فيها تعديل وجهه باستخدام برنامج "فوتوشوب" ليظهر على وجه "شخص ما، أعتقد أنه ديكتاتور صيني".


ويُعتقد أن تعليقاته تشير إلى ​صورة ساخرة يظهر فيها وجه مبابي مركبا على صورة ماو، وهي واحدة من عدة صور تستخدم ​وجه اللاعب الفرنسي مع شخصيات تاريخية أخرى.


وفي الصين، تعتبر السخرية من ماو أو ⁠إطلاق النكات عن الزعيم المؤسس للبلاد الذي توفي في عام 1976، إهانة ولا تزال من المحرمات الاجتماعية.


وقالت ​صحيفة تشاينا ديلي الحكومية "أثارت تصريحاته حول صورة ساخرة على الإنترنت رد فعل عنيف بين معجبيه الصينيين، وهددت علاقاته ​التجارية المربحة، وشكلت تذكيرا قويا بحدود تأثير المشاهير".


كما أدانت العديد من وسائل الإعلام الصينية تصريحات مبابي المزعومة اليوم، لكنها لم تكررها.


وقالت صحيفة جلوبال تايمز المدعومة من الدولة "ماذا قال؟ يفضل العديد من الصينيين عدم تكرار ذلك".


وأضافت "الرسالة من المستهلكين الصينيين واضحة: الاحترام ​ليس خيارا؛ لا يمكن لأحد أن يربح من الصين وهو لا يحترمها. مستحيل".


وأعلنت علامات تجارية، من بينها ​شركتا الألبان منغنيو وشانغهاي ميلك جراوند فود تك وشركة إيستروك للمشروبات، أنها ستوقف فورا كل أشكال التعاون مع مبابي.


وقالت ‌الشركات إنها "تعارض ⁠بشدة ولا تتسامح مطلقا مع أي كلمات أو أفعال تسيء إلى مشاعر الشعب الصيني".


وذكرت صحيفة ذا بيبر المدعومة من الدولة اليوم أن التلفزيون الحكومي الصيني أوقف بث جميع المباريات والفعاليات المتعلقة بدوري الدرجة الأولى الإسباني ومبابي، كما أزيلت جميع الإعلانات التي يظهر فيها قائد منتخب فرنسا.


وكانت أربعة مواضيع متعلقة بمبابي ضمن أكثر 10 مواضيع بحثا على موقع ويبو الصيني الشبيه بمنصة إكس، ودعا بعض مستخدمي الإنترنت الصين إلى "وضع ​مبابي على القائمة السوداء" وخفض قيمته التجارية إلى الصفر. وحظيت هذه التعليقات ​بمئات الإعجابات.


ودأب المشجعون ⁠على نشر صور ساخرة تُظهر وجه مبابي مركبا على صور قادة عسكريين وسياسيين، في إشارة إلى امتلاكه السلطة في اتخاذ القرارات في الفرق التي يلعب لها.


وفي مقابلة مع صحيفة ليكيب الشهر الماضي، قال مبابي إنه في ⁠حين أن ​بعض جوانب هذه الظاهرة تعد مجرد مزحة بريئة فإن الصورة ​الساخرة المنتشرة التي تصوره كديكتاتور أظهرت "نقصا في الوعي السياسي والإنساني".


وعند سؤاله عن الواقعة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الكلمات والأفعال ​التي تؤذي مشاعر الشعب الصيني "ستواجه بطبيعة الحال بمعارضة مشتركة من جميع قطاعات المجتمع الصيني".

كيليان مبابي الصين العلامات التجارية الصينية

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