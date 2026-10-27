ارتفاع تضخم أسعار المتاجر البريطانية لأعلى مستوى في عامين ونصف بفعل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط

ارتفع تضخم أسعار المتاجر في بريطانيا إلى 2.1% خلال أكتوبر الجاري على أساس سنوي، مقابل 1.4% في سبتمبر الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ عامين ونصف، وفقا لاتحاد التجزئة البريطاني.

وأوضح الاتحاد، في بيان أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية"، أن ارتفاع تكاليف الطاقة ومكونات الأغذية منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط دفع المتاجر إلى تمرير زيادات الأسعار إلى المستهلكين، حيث ارتفع تضخم أسعار الأغذية إلى 2.9% مقابل 2.5% في سبتمبر، فيما زاد تضخم أسعار السلع غير الغذائية، بما يشمل الملابس والأحذية، إلى 1.7% مقابل 0.8%.

وفي السياق ذاته، ارتفع سعر خام برنت إلى 117 دولارا للبرميل خلال الأيام الماضية، مقارنة بمتوسط 70 دولارا قبل الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي، كما صعدت أسعار الغاز، ما دفع التضخم في بريطانيا إلى 3.5% الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن تتزايد الضغوط على وزير الخزانة البريطاني جون هيلي قبل تقديم الموازنة يوم الأربعاء، وسط مخاوف من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر، وتوقعات برفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة من 3.75% إلى 4% الأسبوع المقبل.