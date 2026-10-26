مستشهدا بحجر تركيا.. إسلام صادق يطالب اتحاد الكرة بإنشاء متحف لمحمد صلاح

طالب الإعلامي إسلام صادق الاتحاد المصري لكرة القدم بإنشاء متحف خاص بالنجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم كرة القدم العالمية، داخل مشروع الهدف، ليكون شاهدًا على مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات، ومزارًا للوفود الأجنبية التي تزور المشروع.

وقال إسلام صادق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه لا يعرف سبب عدم إنشاء متحف لمحمد صلاح يضم مقتنياته خلال مشواره الكروي، إلى جانب فيلم تسجيلي يستعرض رحلته والنجاحات التي حققها، بما يسهم في تعريف الأجيال الجديدة بقصة نجاحه.

وأشار الإعلامي إلى أن محمد صلاح يستحق تخليد مسيرته من خلال متحف خاص، مستشهدًا بتحول حجر جلس عليه النجم المصري في تركيا إلى مزار سياحي، في الوقت الذي أصبح فيه صلاح أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم، بعدما ترك بصمة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد إسلام صادق أن إنشاء متحف لمحمد صلاح أصبح ضرورة، ليس لمجرد كونه لاعب كرة قدم، ولكن باعتباره أسطورة تجاوزت إنجازاتها حدود الملاعب، ونجحت في تخطي العديد من العقبات، ليصبح نموذجًا ملهمًا للشباب وقصة نجاح استثنائية تستحق التوثيق للأجيال القادمة.