تفاصيل أزمة غرامات منتخب مصر وتدخل محمد صلاح

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن تفاصيل أزمة الغرامات المالية الموقعة على عدد من أفراد الجهاز الفني لمنتخب مصر، إلى جانب اللاعب مصطفى زيكو، مشيرًا إلى موقف اتحاد الكرة من تحمل قيمة العقوبات، والتحركات التي جرت للمساعدة في سدادها.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، المذاع على قناة "Modern MTI": "قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف حسام حسن 3 مباريات، وشقيقه إبراهيم حسن 3 مباريات، ومصطفى زيكو 5 مباريات، مع تغريم كل منهم 20 ألف دولار".

وأضاف: "اتحاد الكرة رفض سداد الغرامات من ميزانيته، تجنبًا لشبهة إهدار المال العام، في موقف مشابه لما حدث عام 2021 مع البرتغالي كارلوس كيروش، عندما أصر جمال علام على خصم غرامة قدرها 25 ألف دولار من راتبه".

وتابع: "خلال مأدبة العشاء التي أقامها المهندس هاني أبو ريدة الأسبوع الماضي، طلب التوأم تحمل اتحاد الكرة قيمة الغرامات، لكن أبو ريدة رفض تجنبًا للمساءلة القانونية، قبل أن يتدخل أحد أعضاء مجلس الإدارة ويتبرع بسداد الغرامة من ماله الخاص".

وأوضح زيدان أن سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أبدى استياءه بعد علمه بالأمر، خاصة أن اتحاد الكرة طالبه بتحمل غرامة قدرها 60 ألف دولار، وهو مبلغ كبير يصعب عليه سداده بمفرده.

وأضاف: "سعفان طالب بتطبيق المبدأ نفسه على الجميع، وأن يتحمل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الغرامات من أموالهم الخاصة، بدلًا من تحميله وحده قيمة العقوبة المالية الموقعة عليه".

واختتم زيدان تصريحاته بالإشارة إلى أن برنامج «ستاد مصر» علم أن سعفان الصغير تواصل مع محمد صلاح لمساعدته في سداد الغرامة، حيث وعده قائد منتخب مصر بالتواصل مع زملائه في المنتخب، لبحث إمكانية سداد المبلغ من مكافآت اللاعبين.