محمد صلاح يستمتع بعطلته برفقة أحمد حسن كوكا

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي صورا من عطلته الصيفية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد صلاح، رفقة لاعب المنتخب الوطني أحمد حسن كوكا في أجواء صيفية مميزة.

محمد صلاح وكوكا

ويُواصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، قضاء عطلته الصيفية في مدينة بودروم التركية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويبدو أن صلاح حريص، هذه المرة، على الابتعاد عن الأضواء، حيث نجح في تفادي عدسات المصورين، رغم الاهتمام الإعلامي الكبير بمكان تواجده.

احتفالات جالاتا سراي أنقذت صلاح من عدسات الباباراتزي

تزامن وجود صلاح في بودروم مع احتفالات نادي جالاتا سراي بتتويجه بلقب الدوري التركي، ما ساهم في انشغال المصورين الأتراك عن متابعة أخبار النجم المصري.

ورغم ذلك، تمكن بعض الصحفيين المحليين من تحديد مكان إقامته في منتجع "سيبا هاوسز"، حيث يقيم بالقرب من شاطئ تابو.