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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: ريبيرو يكشف عن بديل وسام أبو علي حال رحيله

ريييرو
ريييرو
سارة عبد الله

كشف الإعلامي إسلام صادق، موقف المدير الفني للنادي الأهلي ريبيرو من رحيل اللاعب وسام أبو علي. 

ووقال إسلام صادق: "ريبيرو في اجتماعه مع الخطيب أكد انه يتمسك بوسام فنيا ويترك قرار رحيله للإدارة وفقا للعروض المالية التي يتلقاها.. وفيصل البديل المحلي في حالة الاستغناء عن الفلسطيني".

ووضعت إدارة الكرة بالأهلي “قائمة مختصرة” في ملف المهاجمين المستهدف التعاقد معهم، تحسبا لرحيل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، اتصالات هاتفية من بعض الأندية العربية، تطلب خلالها ضم الفلسطيني وسام أبو علي بشكل نهائي، من بينها فريق العربي القطري.

كما دخل نادي ألماني على الخط المفاوضات لضم وسام أبو علي؛ مما دعا إدارة الكرة بالأهلي تتحرك؛ تحسبا لرحيل اللاعب الذي تألق بشكل لافت للنظر في كأس العالم للأندية 2025

إسلام صادق الخطيب ريبيرو وسام أبو علي

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