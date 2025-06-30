تعرف على سبب رحيل نجم الزمالك من البنك الأهلي

كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن أسباب رحيل محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق السابق المنضم لفريق مودرن سبورت.

وقال نصار في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: محمد أبو جبل حارس مرمى كبير ودولي وإضافة لأي فريق، ولكن عقده انتهى معنا.

وأضاف: رغبة الجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى كانت ترى عدم استمراره معنا وعدم التجديد ونتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة.

وتابع: تعاقدنا مع اوفا ومصطفى دويدار، وبن شرقي وعمرو الجزار من المحلة، وتعاقدنا مع يسري وحيد واحمد متعب من الجيش، وتعاقدنا مع احمد طارق سليمان حارس مرمى واعد، وتعاقدنا في ظل احتياجات الفريق وطلبات المدرب

وأردف: احمد ربيع مكمل بشكل طبيعي مع البنك الاهلي، وتعاقدنا مع لاعبين في ظل احتياجاتنا الفنية ورغبة طارق مصطفى.