لن يدرب الزمالك.. ناد عربي يعلن تعاقده مع كارتيرون

أعلن نادي أم صلال القطري، تعاقده مع باتريس كاتيرون، لتدريب الفريق لولاية ثانية.

وذكر نادي أم صلال عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، أن كارتيرون عاد لتدريب الفريق، إذ نشر النادي القطري صورة للمدرب، وعلق: “أم صلال في القلب”.

وكان اسم كارتيرون ارتبط بالعودة لتديب الزمالك لولاية ثالثة، لكن المدرب الفرنسي حسم الجدل بتوقيعه للنادي القطري.

خطة الزمالك للموسم الجديد

في سياق آخر، كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن خطة نادي الزمالك للاستعداد للموسم الجديد 2025-2026.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع “شوبير” : "الزمالك عايز يبدأ الاستعداد للموسم الجديد من "على الزيرو" وكل لاعب يكون واخد مستحقاته وقيمة عقده، ومتأخراته عشان تفضي دماغك وتعرف تشتغل".

وأضاف: “في هذه الحالة لن يكون هناك إيقاف قيد جديد ولا دوشة مستحقات لأن كل ده بياخد من تفكير اللاعيبة”.