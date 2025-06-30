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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فاركو: ياسين مرعي يمتلك عروضا من البرتغال وليس من القطبين فقط

ياسين مرعي
ياسين مرعي
عمرو الحلواني

كشف عاطف حنفي المشرف العام على الكرة بنادي فاركو، عن موقف النادي من العروض المقدمة لياسين مرعي مدافع الفريق.

وقال حنفي في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم:  احمد خطاب ليس لديه ازمة في رحيل اي لاعب، وياسين مرعي عليه كلام كتير من اندية كتير سواء برة او داخل مصر.

وأضاف حنفي: اللاعب لديه عروض من البرتغال هو واحمد شريف، وننظر الى المصلحة المشتركة بين اللاعب والنادي حال وجود عرض مناسب، ورغبة اللاعب رقم واحد بالنسبة لنا.

وتابع: ياسين مرعي لم يخبرنا برغبته في الانتقال لأي نادي واللاعب يتمرن بشكل طبيعي مع الفريق، وياسين مرعي لاعب عنده شخصية داخل الملعب

ياسين مرعي فاركو نادي فاركو

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