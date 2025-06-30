صفقة إعارة.. لاعب الزمالك يقترب من صفوف غزل المحلة

تلقى أحمد محمود الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضاً من نادي غزل المحلة للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل على سبيل الإعارة في ظل عدم مشاركته بصورة أساسية مع الأبيض في الموسم الماضي.

وسبق ولعب أحمد محمود تحت قيادة علاء عبد العال المدير الفني الجديد لغزل المحلة أثناء تواجده في الجونة الموسم قبل الماضي على سبيل الإعارة.

وسبق وتلقى أحمد محمود عروضاً شفهية من ناديي مودرن سبورت وزد للانتقال إلى أحدهما في الموسم المقبل.

ويرحب اللاعب بالرحيل عن صفوف الزمالك على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية للحصول على فرصة مشاركة أكبر.

ويترقب الظهير الأيمن موقف مسؤولي الزمالك من رحيله في فترة الانتقالات الحالية.