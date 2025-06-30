مرموش: نحترم الهلال ولكن من الصعب التغلب علينا

اعترف النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بقوة الهلال السعودي، قبل المواجهة المصيرية التي ستجمعهما، فجر غد الثلاثاء، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وقال مرموش، في تصريحات لموقع ناديه: "يمكن لأي فريق أن يفوز بلقب كأس العالم للأندية ، ولهذا السبب من الرائع أن أكون هنا لأنك تلعب ضد فرق من جميع أنحاء العالم".

وأضاف: “يُعرف الهلال بأنه أحد أفضل الفرق في المملكة العربية السعودية وأعتقد أنهم أثبتوا بالفعل في البطولة أنهم يمتلكون الكثير من الجودة”.

وأشار: “نحن نحترم جميع المنافسين ولكننا نعلم أنه إذا أظهرنا قدراتنا على أرض الملعب فسيكون من الصعب للغاية التغلب علينا".

سبب غنائه باللغة العربية

من التقاليد في نادي مانشستر سيتي، أن يقوم اللاعبون الجدد والمدربون بغناء أغنية لبقية المجموعة المسافرة، وفي هذا الصدد قال مرموش عن الفيديو الذي ظهر فيه وهو يغني باللغة العربية أمام لاعبي السيتي: “غنيت أغنية باللغة العربية واخترت ذلك لعدم وجود موسيقى، قلت سأغنيها لأن لا أحد يفهم اللغة العربية لذا يمكنني أن أقول أي شيء!".