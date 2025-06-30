قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس النواب: غدا التصويت على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ
محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى بحد أدنى 230 درجة
وزير الشئون النيابية: عقارات وسط البلد ليس لها علاقة بقانون الإيجار القديم
الحبس 5 سنوات عقوبة شراء سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي
روسيا تسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق كورسك وبحر آزوف
زعيم المعارضة الإسرائيلية: الجيش لم يعد يمتلك أي أهداف في قطاع غزة
وزير الصحة يترأس اجتماعاً بمستشفى العلمين لبحث جاهزيته لتقديم خدمات السياحة العلاجية
قرابة الألف شهيد في إيران بعد 12 يوما من العدوان الإسرائيلي
من الثورة إلى القيادة.. كيف أعادت 30 يونيو صياغة علاقة الشباب بالدولة المصرية؟
زيزو والشناوي السبب.. تحرك مفاجئ من الأهلي بشأن إمام عاشور
وزير التنمية المحلية: حصر أراضي الإسكان الاجتماعي جاهز.. ولن نتخلى عن المواطنين
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين| أخبار تهمك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالشيفون الشفاف.. صبا مبارك تثير الجدل بإطلالة جريئة

صبا مبارك
صبا مبارك
ميرنا محمود

شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك جمهورها  صورة جديدة  من احدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وخطفت صبا أنظار جمهورها بإطلالة جذابة مرتدية فستان شيفون شفاف باللون الأسود، كما اختارت تسريحة  شعر تتناسب مع إطلالتها.


وقد نالت الصور إعجاب الآلاف من متابعيها، حيث انهالت التعليقات التي تشيد بجمالها الهادئ وإطلالتها العفوية، مؤكدين أن صبا مبارك تزداد إشراقًا مع مرور الوقت.

وتُعرف صبا بأسلوبها الخاص في الأزياء والجمال، حيث تمزج بين البساطة والتميز، وتحرص دائمًا على الظهور بهوية فنية وإنسانية قريبة من جمهورها.

صبا مبارك صور صبا مبارك اطلالات النجوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

مستشفي الفشن

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي ببنى سويف.. بالأسماء

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

رئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمن

صورة ارشيفية

أخدت حقنة بالغلط.. وفاة سيدة عقب إجرائها عملية ولادة قيصرية ببنى سويف

أرشيفية

النوع دا هيوصل 48 جنيه.. ننشر تفاصيل أسباب زيادة أسعار السجائر

صورة أرشيفية

البط البلدي بـ 160 جنيها والحمام بـ 175.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

رئيس مجموعة العمل الليبي: لا حل دون حكومة موحدة وسلاح بيد جيش وطني فقط

صورة أرشيفية

شح المياه وتغيّر المناخ يهددان الزراعة والأمن الغذائي في العراق

غزة

تفعيل حالة الطوارئ بمستشفى شهداء الأقصى بعد القصف الإسرائيلي

بالصور

أول سيارة AMG من مرسيدس بـ3 محركات

مرسيدس AMG
مرسيدس AMG
مرسيدس AMG

الرئيس السيسي للمشير خليفة حفتر: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

الرئيس السيسي والمشير خليفة حفتر - أرشيفية
الرئيس السيسي والمشير خليفة حفتر - أرشيفية
الرئيس السيسي والمشير خليفة حفتر - أرشيفية

حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه .. صور

حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه
حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه
حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه

منها ثعابين.. إحباط محاولة تهريب كبرى لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة|شاهد

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

فيديو

السيارة

ماشيين عكس.. شاهد لحظة القبض على سائقين بالشرقية

شروق عادل مذيعة صدى البلد

قرار عاجل من النيابة تجاه مالك التريلا المتسببة في واقعة الإقليمي.. فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

الرطوبة واضطراب الملاحة.. ظواهر جوية في طقس اليوم |ڤيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد