بالشيفون الشفاف.. صبا مبارك تثير الجدل بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك جمهورها صورة جديدة من احدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وخطفت صبا أنظار جمهورها بإطلالة جذابة مرتدية فستان شيفون شفاف باللون الأسود، كما اختارت تسريحة شعر تتناسب مع إطلالتها.



وقد نالت الصور إعجاب الآلاف من متابعيها، حيث انهالت التعليقات التي تشيد بجمالها الهادئ وإطلالتها العفوية، مؤكدين أن صبا مبارك تزداد إشراقًا مع مرور الوقت.

وتُعرف صبا بأسلوبها الخاص في الأزياء والجمال، حيث تمزج بين البساطة والتميز، وتحرص دائمًا على الظهور بهوية فنية وإنسانية قريبة من جمهورها.