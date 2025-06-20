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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مش هعرف أكمل | صبا مبارك تعتذر عن المشاركة في وتر حساس 2

صبا مبارك
صبا مبارك
يمنى عبد الظاهر

أعلنت الفنانة صبا مبارك، عن اعتذارها عن الموسم الثاني لـمسلسل “وتر حساس” المفترض أن ينطلق تصويره في الفترة المقبلة.

 

وكشفت صبا مبارك، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام” عن سبب اعتذارها عن الموسم الثاني لـ "وتر حساس"، قائلة: “حبايبي، ألف مبروك على الجزء الجديد، وعلشان الأسئلة الكتير، أنا طبعا بحب وتر حساس”.

كما تابعت صبا مبارك: “نفسي المشروع يفضل مكمل بنجاح كبير، وللأسف إنى مرتبطة بأكثر من عمل قادم من السنة اللى فاتت، وتنسيق الوقت مع هذه الارتباطات كان مستحيل، ودا السبب اللى مخلانيش أعرف أكمل الجزء الجديد”.

وأردفت: “متأكدة كالعادة هتعملي مسلسل حلو وناجح ومبروك لأختي وحبيبتي غادة عادل، وبحبكوا جدًا كلكو”.

قصة مسلسل وتر حساس

يذكر أن مسلسل “وتر حساس” الموسم الأول تناول في 45 حلقة قصة 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم كاميليا إنجي المقدم، أن زوجها رشيد محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة سلمى صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل “وتر حساس” يقوم ببطولته كل من صبا مبارك ، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبدالنبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، ومؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.



 

صبا مبارك وتر حساس قصة مسلسل وتر حساس محمد علاء إنجى هيدى كرم لطيفة فهمى كريم العمرى

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