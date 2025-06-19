صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية جريئة باللون الأحمر



نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، ظهرت خلالها بإطلالة أنثوية جذابة خطفت الأنظار.

وارتدت صبا فستانًا أحمر أنيقًا بلمسة جريئة، تميز بقصّته البسيطة التي أبرزت جمالها الطبيعي، واختارت تسريحة شعر ناعمة منسقة بعناية، مع مكياج هادئ سلّط الضوء على ملامحها المميزة.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، حيث انهالت التعليقات التي أثنت على أناقتها ورقي اختيارها، مؤكدين أنها تجمع بين الجرأة والذوق الرفيع في كل ظهور لها.

يُذكر أن صبا مبارك تُعد من أبرز النجمات في العالم العربي، حيث تتمتع بمسيرة فنية حافلة بالأعمال المتميزة في الدراما والسينما على حد سواء.