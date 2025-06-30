حسم نهائي في القلعة البيضاء.. الزمالك يصدر فرمانًا بشأن الراحلين

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك قرارا جديدا وحاسما تجاه اللاعبين الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالتنسيق مع جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد للنادي الأبيض.

وكشف مصدر لـ" صدي البلد" أن مجلس إدارة نادي الزمالك اتفق بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي الأبيض، على رفض رحيل أي لاعب بالفريق، بشكل مجاني.

الزمالك يرفض الرحيل المجاني للاعبي الفريق

واشار الصدر إلي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب شدد على لاعبي الفريق، أنه لن يتم السماح برحيل أي لاعب عن الفريق بدون أي مقابل، وأن ذلك يأتي لرغبة النادي الأبيض في الحصول على مقابل مادي مناسب من وراء رحيل أي لاعب عن الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل دعم خزينة النادي الأبيض كذلك على النحو الأمثل، وتوفير التمويل اللازم للصفقات الجديدة.

ويذكر أن نادي الزمالك، احتل المركز الثالث بجدول ترتيب النسخة الأخيرة لبطولة الدوري المصري الموسم المنصرم، برصيد 47 نقطة.

