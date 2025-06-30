الإعلان يقترب.. الزمالك يستعد للكشف عن هوية مدربه الجديد

يستعد مسئولو نادى الزمالك ، للإعلان عن المدير الفني الجديد المقرر أن يتولى المهمة الفنية للفريق بالموسم الجديد، فى ظل اقتراب فترة إعداد الفريق للموسم المقبل، والمقرر لها الأسبوع المقبل.

ومن المقرر الإعلان عن المدرب الجديد اليوم أو غداً، على أقصى تقدير، على أن يقوم المتحدث الرسمي للنادى بالإعلان عن اسم المدير الفنى بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضى للفريق.



واستقر الزمالك على المدرب الجديد، مع فرض السرية على هويته، حيث يتولى الملف حسين لبيب رئيس النادى، وجون إدوارد المدير الرياضى بالإضافة إلى أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط.

وأرسل مسئولو نادى الزمالك العقود إلى المدير الفنى الجديد المقرر توليه المهمة الفنية للأبيض بالموسم المقبل، لدراستها مع وكيله تمهيدا لتوقيعها.