سباق الصفقات يشتعل.. الزمالك يزاحم الأهلي على موهبة بتروجيت |خاص

شهدت الساعات الأخيرة تحركات مكثفة من جانب نادي الزمالك، في إطار سعيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، إذ فتح مسؤولو القلعة البيضاء خط مفاوضات جاد مع نادي بتروجيت، لضم لاعب الوسط الفلسطيني حامد حمدان، في ظل الحاجة الماسة لتعزيز مركز خط الوسط، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشف مصدر داخل النادي لـ “صدي البلد”، فقد تواصل الزمالك مباشرة مع اللاعب حامد حمدان، الذي أبدى حماسه الكبير للانتقال إلى القلعة البيضاء، خاصة مع إدراكه للفرصة المتاحة للمشاركة بشكل منتظم، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق الأبيض في مركزه.

وأشار المصدر إلى أن مسؤولي الزمالك قدموا عرضًا ماليًا لمسؤولي النادي البترولي، دون الإفصاح عن تفاصيله مع إمكانية دخول لاعبين في الصفقة، وينتظر النادي رد إدارة بتروجت خلال الساعات المقبلة، وسط مؤشرات قوية تُرجح إتمام الصفقة.

وكان اسم حامد حمدان قد ارتبط خلال الأيام الماضية، بالنادي الأهلي، بعد أن لفت أنظار بالنادي الأحمر، غير أن تحرك الزمالك السريع، قد يقلب موازين الصفقة ويوجه بوصلتها نحو ميت عقبة.