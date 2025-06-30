زيزو والشناوي السبب.. تحرك مفاجئ من الأهلي بشأن إمام عاشور

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن تحرك جديد في عقد إمام عاشور مع الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن : الأهلي يعدل عقد إمام عاشور ليحصل اللاعب على راتب الفئة المميزة التي يحصل عليها زيزو ومحمد الشناوي.

علي الجانب الآخر ، وضعت إدارة الكرة بالأهلي “قائمة مختصرة” في ملف المهاجمين المستهدف التعاقد معهم، تحسبا لرحيل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، اتصالات هاتفية من بعض الأندية العربية، تطلب خلالها ضم الفلسطيني وسام أبو علي بشكل نهائي، من بينها فريق العربي القطري.

كما دخل نادي ألماني على الخط المفاوضات لضم وسام أبو علي، مما دعا إدارة الكرة بالأهلي تتحرك، تحسبا لرحيل اللاعب الذي تألق بشكل لافت للنظر في كأس العالم للأندية 2025.