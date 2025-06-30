8 ملايين دولار.. الأهلي يضع شرطًا صعبًا لبيع وسام أبو علي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن شرط الأهلي لبيع وسام أبو علي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور: الأهلي يحدد 8 ملايين دولار لبيع وسام أبو علي.

ووضعت إدارة الكرة بالأهلي “قائمة مختصرة” في ملف المهاجمين المستهدف التعاقد معهم، تحسبا لرحيل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، اتصالات هاتفية من بعض الأندية العربية، تطلب خلالها ضم الفلسطيني وسام أبو علي بشكل نهائي، من بينها فريق العربي القطري.

كما دخل نادي ألماني على الخط المفاوضات لضم وسام أبو علي؛ مما دعا إدارة الكرة بالأهلي تتحرك؛ تحسبا لرحيل اللاعب الذي تألق بشكل لافت للنظر في كأس العالم للأندية 2025