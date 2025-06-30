مدحت عبد الهادي: الأهلي شرف نفسه ومصر في في كأس العالم بنسخته الجديدة

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات عن مدحت عبد الهادي لاعب الزمالك السابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال مدحت عبد الهادي :"الأهلي شرف نفسه وشرف مصر في أول مشاركة له في كأس العالم بنسخته الجديدة".

وكان قد وجّه مدحت عبد الهادي نجم الزمالك السابق انتقادات حادة للمشهد الكروي الحالي في مصر، مشيرًا إلى أن ما يحدث من قرارات وتغييرات أصبح "أمرًا غير منطقي، لكنه تحوّل إلى وضع طبيعي"، على حد وصفه.

وقال عبد الهادي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك: "مشهد انسحاب الأهلي ثم عدم خصم النقاط كان صادمًا.. كيف يتم تطبيق اللائحة على الزمالك 3 مرات ثم تُلغى لصالح طرف آخر؟ هل أصبحت مصلحة نادٍ واحد هي الهدف الوحيد؟"

وأضاف: "إلغاء قرار الهبوط أمر مهين للمسابقة.. وكل موسم نشهد اختراعات جديدة في الكرة المصرية، ومشهد احتفال فريقين بلقب الدوري كان كوميديًا بكل المقاييس".