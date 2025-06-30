صفقة نارية علي رادار الأهلي وتوجيه الشكر لنجم الفريق

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع محمد شكري لاعب فريق سيراميكا كليوباترا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت إف إم" أن محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا اقترب من النادي الأهلي، وبالفعل تمت الصفقة، ومحمد شكري سينضم للأهلي خلال الساعات المقبلة.

وتابع شوبير: محمد شكري كان يشعر بالحزن العام الماضي، فكان من المفترض للأهلي أن يتعاقد مع اللاعب، لكن لسوء الحظ أصيب بالرباط الصليبي.

وأضاف شوبير :بالنسبة إلى يحيي عطية الله، الأهلي سيوجه إليه الشكر خلال الأيام المقبلة".

ووضعت إدارة الكرة بالأهلي “قائمة مختصرة” في ملف المهاجمين المستهدف التعاقد معهم، تحسبا لرحيل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، اتصالات هاتفية من بعض الأندية العربية، تطلب خلالها ضم الفلسطيني وسام أبو علي بشكل نهائي، من بينها فريق العربي القطري.

كما دخل نادي ألماني على الخط المفاوضات لضم وسام أبو علي؛ مما دعا إدارة الكرة بالأهلي تتحرك؛ تحسبا لرحيل اللاعب الذي تألق بشكل لافت للنظر في كأس العالم للأندية 2025.