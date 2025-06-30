مصدر بالأهلي: ريبيرو يوافق على رحيل عمر كمال بشرط

كشف أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، عن رغبة نادي سيراميكا كليوباترا في التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، لاعب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكتب حسن عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "مصدر في الأهلي أكد أن سيراميكا كليوباترا تقدم بأكثر من عرض رسمي لضم عمر كمال عبد الواحد، وأن المدير الفني ريكاردو ريبيرو وافق على رحيله، بشرط التعاقد مع بديل مناسب، حيث تتم حالياً المفاضلة بين عدة لاعبين لاختيار الأنسب".



ووضعت إدارة الكرة بالأهلي “قائمة مختصرة” في ملف المهاجمين المستهدف التعاقد معهم، تحسبا لرحيل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، اتصالات هاتفية من بعض الأندية العربية، تطلب خلالها ضم الفلسطيني وسام أبو علي بشكل نهائي، من بينها فريق العربي القطري.

كما دخل نادي ألماني على الخط المفاوضات لضم وسام أبو علي؛ مما دعا إدارة الكرة بالأهلي تتحرك؛ تحسبا لرحيل اللاعب الذي تألق بشكل لافت للنظر في كأس العالم للأندية 2025.